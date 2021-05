Bøy og tøy: – Vi kan jo ikke være noe dårligere!

Turgleden sprer seg, like smittsom som muterte virus? – for nå skal lærerne ved enda en Re-skole rusle til Verdens ende.

Det er staben ved Røråstoppen skole som legger ut på en lang rusletur lørdag 8. mai – inspirert av lærerne ved Revetal ungdomsskole, som gjorde det samme i april.

Og lærerne der var igjen utfordra av Revetal ungdomsskole-elever som hadde gjort det enda ei helg tidligere i våres.

– Gleder oss til å komme fram

– Ja, vi kan jo ikke være noe dårligere, sier Anne Husby, rektor ved Røråstoppen skole, og ler godt. Hun bøyer og tøyer gjerne litt, for å spisse rusleformen inn mot avgang fra Røråstoppen skole lørdag morgen.

De blir rundt ti ansatte, noen blir med hele veien og andre blir med deler av ruta, som skal følge noenlunde samme trase som for ungdomsskole-lærerne.

– Målet er Verdens ende, og vi gleder oss til å komme fram!

Hyggelig – men også slitsomt

– Vi ble utfordra av Revetal ungdomsskole-lærerne. Men vi har ikke rekki å snakke så mye med dem, om erfaringene fra turen deres.

– Kanskje for å ikke få greie på hva dere går til?

– Ja, he he, du kan så si. Neida, jeg har inntrykk av at de hadde hyggelig – men også litt slitsomt – underveis, og var veldig happy da de var i mål!

Hyggelig å gjøre noe sammen

Distansen er et halvmaraton, så det vil ta hele dagen – fra morgen til kveld.

– Det er veldig hyggelig å gjøre noe sammen. Korona-smittevern-vennlig.

Sier Røråstoppen-rektoren, klar for langtur til fots hele lørdagen.

