I fjor fikk Astri korpset på besøk – hvem får det i år?

Når vi ikke kan samles med tog og korps på 17. mai, så kommer korpsene til deg – hvis du er heldig.

Astri Søyland vant Ramnes og Røråstoppen skolekorps sin vipps-konkurranse i fjor.

Hun var uten tvil gatas mest populære nabo, som sørga for stor 17. mai-fest i gata:

Sentrum av Re på selveste 17. mai!

For ikke nok med at korpset kom, det klaffa sånn at rett etter nasjonalsangen så kom den lange, flotte kortesja til Re motorklubb forbi i Berganveien i Bergsåsen:

– Det har vel aldri skjedd så mye her, tenk at gata vår skulle bli sentrum av Re på selveste 17. mai!, sa en jublende glad Astri til ReAvisa.

Vinneren flomma over av takknemlighet: – Vi er så heldige som bor her!

Og i år kan en ny vinner bli like heldig:

Privat mini-konsert

Ramnes og Røråstoppen skolekorps har dratt i gang et nytt 17. mai-lotteri, digitalt som i fjor – som seg hør og bør i korona-tid.

Vinneren trekkes lørdag 15. mai, to dager før den store dagen. Hovedpremien er i år som i fjor et besøk av skolekorpset, der de spiller en privat mini-konsert på din adresse i Ramnes- eller Revetal-området.

I tillegg er det en masse andre flotte premier og vinne, melder skolekorpset, som ramser opp noen eksempler:

Flere flotte premier

Sitteunderlag i ull, skittentøyskurver, pannebånd, boccia-sett, hagepynt, duftlys, servietter, flere gavekort på mye forskjellig fra den lokale handelsstanden, og flere varianter av godteri, med mer.

Husk å skrive en melding i Vipps med navn, telefonnummer og ønsket adresse for mini-konsert, minner skolekorpset om: Dersom det ikke er adresse med i meldinga, tolker skolekorpset det som at det ikke er ønskelig å være med i trekning av hovedpremien.

Det er 10 kroner per lodd, og de kjøpes på Vipps 60 51 35 – Ramnes og Røråstoppen skolekorps.

Viktig å støtte

Og fjorårsvinner Astri? Hun skal kjøpe lodd, i år igjen. Om ikke for å vinne, så hvert fall for å støtte skolekorpset.

– Ja, jeg kan jo ikke vente å vinne i år igjen, men et bidrag – det skal jeg uansett sørge for, sier den hyggelige dama til ReAvisa.

– Jeg visste ikke om at det ble et sånt lotteri i år igjen, men nå får jeg jo greie på det – alt jeg veit om Re får jeg jo greie på via den flotte ReAvisa!

