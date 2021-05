Det går mot nok en alternativ 17. mai-feiring – her er anbefalingene

Det blir for det aller meste en digital feiring fra kommunalt hold, også i år. Anbefalingen går på å holde seg hjemme og feire i små kohorter, og vente på et eventuelt overraskelsesbesøk av korps, kortesje med veteranbiler, eller kanskje et traktor-tog.

Alexander Bakke Hangaas, leder av 17. mai-komiteen i Tønsberg kommune, anbefaler folk å feire 17. mai hjemmefra i år.

Men noen sprell blir det likevel her i Re.

Veteranbiler, traktortog, pop-up-korps og digital feiring

– Vi har satt sammen et tradisjonelt program, men ut fra de forutsetningen vi har. I tillegg bidrar frivilligheten på en fantastisk måte, for å skape en innholdsrik og smittevennlig feiring, sier lederen av 17. mai-komiteen i ei pressemelding.

Det blir veteranbiler, i vår del av den nye storkommunen står Re motorklubb for ruta, og det blir traktortog i regi av Fon bondelag, pluss at det blir korps som spiller i gatene og bidrar til feststemning der folk bor.

– Det blir imidlertid ikke annonsert hvor og når korpsene spiller, kun såkalt pop-up-spilling tillates.

Ingen skolearrangement

– Skolene er på gult nivå, og dette må vi ta hensyn til sjøl om det er en festdag, understrekes det i pressemeldinga. – Derfor blir det ikke tillatt med arrangement på skolene i år.

Men 17. mai-komiteen har oppfordra de lokale komiteene på skolene til å planlegge for lokale markeringer som barna kan være med på sammen med sin kohort eller familie.

I fjor så vi mange kreative måter å feire på, som for eksempel pynting med flagg og bjørkeløv, natursti, rebus, kahoot og andre digitale aktiviteter.

Hva er ellers lov?

– Hovedregelen er at lokale og nasjonale tiltak også gjelder på 17. mai. Det siste året har lært oss å tenke annerledes om mye, og nasjonaldagen er intet unntak.

Arrangement for øvrig er tillatt etter lokale og nasjonale retningslinjer, med gjeldende antall- og avstands-begrensninger. 17. mai-komiteen oppfordrer allikevel alle til å ta hensyn og tenke igjennom konsekvensen av å samle mange mennesker på samme sted.

– Kanskje er det ikke nødvendig å samles så mange akkurat i år? Det er uansett viktig at man setter seg godt inn i hvilke retningslinjer som gjelder for arrangement før man bestemmer seg for å gjennomføre.

– Og utendørs arrangement er bedre enn innendørs.

