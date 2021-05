Realistisk politiøvelse på Revetal: – Veldig vellykka

I dag smalt det på Revetal, men det var heldigvis bare en øvelse. Se bilder i saken:

Politioverbetjent Ernst Lynne har ansvar for opplæring av innsatspersonell i Vestfold, og har ansvar for dagens politiøvelse på Revetal. Politioverbetjent Georg Skjeggestad har ansvaret for opplæring av hundetjenesten.

Det er Gamleveien 6 som tjener som øvingsbase for Politiet i Sør-Øst, noe ReAvisa har skrivi om tidligere. Politiet vil disponere det gamle huset ut hele 2021.

Et syn som kan sette en støkk i noen og enhver

Litt før øvelsen starta ble det satt opp skilt som varsla om øvelse, men likevel kunne synet sette en støkk i noen og enhver, en ellers rolig tirsdags formiddag på Revetal:

Over asfalten mellom Revetal gamle stasjon og Gamleveien 6 kommer ei lang rekke med fullt spekka politifolk, som marsjerer inn til Gamleveien 6.

Der blir det jobba kjapt og effektivt, og etter kort tid er øvelsen over. ReAvisa fikk lov til å følge det hele med kamera:

– Veldig vellykka, oppsummerer politioverbetjent Ernst Lynne til ReAvisa, – men klart, det er alltid læringspunkter. Det er derfor vi trener.

Øvelsen gikk ut på å pågripe en antatt farlig person. Derfor var politiet fullt bevæpna, og det hele så ut som scener henta fra en film:

– Dette en måte vi kan gjøre det på. Vi har flere måter, men dette er en måte. Og det funka bra.

Takknemlig for øvingsobjekt

Georg Skjeggestad har ansvar for opplæring av hundetjenesten og har tidligere skryti veldig av at de får låne huset på Revetal til realistiske øvelser.

– Slike hus er mangelvare. Her kan vi valse inn med bikkjer og sko på beina, brekke opp dører, og så videre, sa Georg til ReAvisa tidligere i våres.

Og akkurat det gjorde politiet i dag, i den første øvelsen av flere kommende i huset midt på Revetal:

