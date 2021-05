– Jeg føler meg heldig som får reise rundt og dekke pandemien, sjøl om det nesten føles som «forbudt»

Synne Eggum Myrvang starta som journalist i ReAvisa – nå er Re-jenta en viktig del av vinnerlaget til VG.

Synne Eggum Myrvang (25) viste tidlig at hun har en formidlingsevne av de helt store. Hun ble kjapt en populær bidragsyter i lokalavisa.

Etter at den siste ReAvisa-saken ble skrivi for fem år siden, har veien gått videre til studier og jobb for blant andre NRK og nå VG.

Føles nesten som «forbudt»

I går fikk VG den store journalistprisen (ekstern lenke) med Synne på laget. Hun har rykket ut i felten – som ikke lenger er gamle kommunegrenser i Re, men hele Europa.

Hun har snakka med folk på gata i Madrid, med høyt smittetrykk og få restriksjoner. Og hun har rapportert innafra intensivavdelinger på spanske sjukehus (begge eksterne lenker).

– Jeg føler meg heldig som har fått reise rundt for å dekke pandemien, sjøl om alt stort sett har vært mer nedstengt enn her hjemme og det føles nesten som «forbudt», sier Synne til ReAvisa.

Hedrer den beste journalistikken

– Det er innmari kult at korona-oversikten til VG (ekstern lenke) får den store journalistprisen, sier Synne, stolt over å være med på vinnerlaget. Denne oppdateres døgnet rundt og har hatt rundt 370 millioner visninger på et år.

Prisen er blitt delt ut av Norsk presseforbund i tredve år, og er en av de høyeste utmerkelsene i norsk mediebransje. Ifølge Norsk Presseforbund skal den «oppmuntre til høy kvalitet i mediene og hedre den beste journalistikken».

– Det er nok få av oss som hadde trodd det skulle bli nødvendig å holde på så lenge som vi har gjort, og det er fortsatt vanskelig å si hvor lenge vi skal lage denne oversikten over smittetall, lokale regler, vaksinering og mye mer til leserne.

Lager system i kaoset

– Jeg håper oversikten bidrar til å gi folk nettopp bedre oversikt – i det som er et hav av informasjon å navigere i om pandemien, sier Synne som er en del av et stort team.

Det består av journalister på breaking-avdelingen, pluss utviklere – Synne tilhører førstnevnte gjeng: – Noen dager jobber jeg som nyhetsjournalist, der jeg jakter nyheter, mens jeg andre dager jobber bare med korona-spesialen.

– Med tida har mye av det vi helt i begynnelsen førte manuelt blitt automatisert, ettersom tilgangen på data fra myndighetene har blitt mer tilgjengelig.

Men noe er fortsatt ganske så tungvint:

Tett på alvoret

– For eksempel finnes det fortsatt ingen nasjonal oversikt over hvilke regler som gjelder i alle landets kommuner. Så da må vi sjekke hjemmesidene til alle norske kommuner, som alle er utforma på forskjellige måter.

Synne har kommet tett på alvoret, i land der pandemien har vært mer ute av kontroll enn den noen gang har vært her hjemme i Norge.

Da hun intervjua en spansk sjukepleier, brøt sjukepleieren ut i gråt. Det er sterke historier Synne formidler.

Meningsfull jobb

– Det føles meningsfullt å dekke pandemien på det detaljnivået som denne oversiktsjobben innebærer, forteller hun på chat med ReAvisa.

– Men det gir også gode forutsetninger for å se et større bilde eller ta tak i enkeltutbrudd eller hendelser.

– Som for eksempel pandemiens konsekvenser i Spania, eller ishall-smitten i Halden, sjukehjemsutbruddet i Eidsvoll, og så videre – saker jeg har jobba mye med det siste året.

De fleste land er hardere ramma enn Norge

Synne skal fortsatt jobbe med både korona-spesialen og alle de andre sakene hun dekker for VG, og gleder seg til det. En viktig jobb, som utføres på en fantastisk måte.

– De fleste land er langt hardere ramma enn Norge, og de har hatt og har fortsatt mye større utfordringer med å håndtere både smitte og kapasitet i helsevesenet.

– Også dette er viktig å rapportere om.