Gir seg på topp: – Aldri vært bedre enn det jeg er nå

Etter å ha vært nesten best på toppnivå, gir Kristoffer Liset opp skidrømmen. Et tøft valg, men gode resultater ble aldri så gode som han drømte om.

«Det viser seg at det er en tid for alt…», innleder Kristoffer Liset et innlegg på sin Instagram-konto. Og avslutter med «takk for meg».

I innlegget forklarer sprekingen fra Re at nå er tida inne for å legge toppidrett-satsinga på hylla.

– Aldri vært bedre enn jeg er nå

Reaksjonene er mange. Ikke rart, for det er en supertrivelig kar som nå trer ut av skieliten, og der han helt tydelig vil bli veldig savna.

Men han er ikke blitt skvisa ut – så langt derifra: – Valget var kun opp til meg sjøl, og alt lå til rette for å fortsette satsningen, forteller Kristoffer til ReAvisa.

– Jeg har heller aldri vært bedre enn jeg er nå, men gleden og iveren etter å ta fatt på en treningssesong og gjøre jobben som trengs hver eneste dag er ikke der den må være.

Spreking gjennom hele oppveksten

Kristoffer forteller at det nytter ikke å trene 800 – 900 timer i året, hvis man har mer lyst til å være med venner utover leggetid klokka 22.30. Og det forteller han med litt latter.

For livet har tatt en vending for Re-gutten som har utmerka seg i alle slags konkurranser. Både på ski hjemme på Bibo, men også i for eksempel triatlon i Re VGS-åra.

Denne spreke karen får til det aller meste han setter seg som mål, og nå blir målet noe annet enn å hevde seg i skieliten.

Fra toppidrett til studier og rulleski

– Jeg skal holde meg i form, og har som mål om pallen på Norseman innen et par år, forteller Kristoffer.

Og utenom treninga skal han studere 150 prosent fornybar energi på NTNU, samtidig som han har fått seg jobb hos FF Rollerskis. De holder til i Horten og lager rulleski.

– Jeg gjør alt jeg kan for å fylle tomrommet som plutselig kom. Blir en himla stor livsendring, så får jeg bare håpe jeg trives i det «vanlige» liv, også.

Tjue år på ski

Kristoffer vokste opp 700 meter fra Bibo, og gikk med IL Ivrig-drakta fra han var 2 – 3 år gammel. Ski har vært livet, – og Ivrig er virkelig klubben i mitt hjerte.

– Som liten ble jeg fortalt at man får til det man vil. Har ikke helt klart å finne ut om dette er løgn eller om jeg ikke ville det nok?, skriver Kristoffer i Insta-innlegget.

– Uansett, lysten på å gjøre andre ting enn å leve som en toppidrettsutøver har tatt over!

Mange gode resultater

Til ReAvisa forteller Kristoffer at resultatene aldri ble det han hadde drømt. – Allikevel er det mye jeg er fornøyd med, og peker spesielt ut det siste året som junior:

– Da fikk jeg en 4. og en 5. plass fra Norgescupen. Jeg er også greit fornøyd med avslutning av denne sesongen, der jeg var topp 35 på alle tre siste rennene.

– Men det er ikke resultatene jeg vil huske best fra denne tida som toppidrettsutøver, det er helt klart opplevelsene.

Fytti så mye artig vi har hatt det!

– Høres veldig klisje ut, men det er et sinnssjukt morsomt liv:

– Reise rundt om i Norge med tretten andre som vil akkurat det samme som deg, uten å tenke på noe annet enn å bli litt bedre på ski hver eneste dag.

– Fytti så mye artig vi har hatt det!

Mange å takke

Nå skal Kristoffer leve et mye mer normalt liv, og hjelper gjerne til i IL Ivrig. – Jeg har vært så heldig man kan være. Vokse opp rett ved et anlegg der man har alt man trenger for å bli best.

Videre ramser Kristoffer opp skoler, team og trenere. Det er mange å takke, ikke minst støtteapparat, sponsorer, lagkamerater, samboer og foreldre. Og IL Ivrig.

– Veit ikke om jeg har tatt det riktige valget, nå som jeg har valgt å gi meg, innrømmer Kristoffer i Insta-innlegget.

– Savnet har allerede begynt å komme snikende, men er ikke verre enn å snu dersom jeg angrer for mye.

