Gjett hvem som skal herje i dette huset nå?

Hasjplantasje, blodbad på film, og nå full politiaksjon. Huset midt på Revetal får kjørt seg!

Det snart søtti år gamle huset midt på Revetal levde et rolig liv i de første drøye seksti åra, da det husa forskjellige familier.

Det ble bygd i 1952 i tilknytning til saga på Revetal.

Politiet rykker inn

Men de siste åra har vært turbulente for det stakkars lille huset. Og mer action skal det bli i Gamleveien 6:

Politioverbetjent Georg Skjeggestad fra Ramnes blir ansvarlig for trening med hundetjenesten i Politiet i Sør-Øst. De skal disponere huset fra og med utpå vårparten.

– Vi skal trene med narkotikahunder og patruljehunder. Vi er pålagt å trene ofte, så vi veit at politihundene funker i tjeneste og gjør det de skal, forteller Georg til ReAvisa.

– Det krever mye trening, og det er vi så heldige at vi kan gjøre mye av her.

Mangel på øvingsobjekt

I huset blir det realistiske øvelser, der de kan gjøre akkurat som de vil. – Det er helt topp!, skryter Georg, – slike hus er mangelvare. Her kan vi valse inn med bikkjer og sko på beina, brekke opp dører, og så videre.

Narkohunder trener på søking og spor, og patruljehunder kan i tillegg finne folk og gjenstander, og innhente og pågripe folk.

Georg har jobba i politiet siden 2002, og han har jobba i hundetjenesten siden 2007.

Han vil ha ansvaret for treningene i Gamleveien 6.

All skryt til huseier!

Huset har de fått låne av Ageco og Audun Follerås hvert fall utover våren, og kanskje ut hele dette året. – Vi vil kjøre caser og trene mer reellt. Så all skryt til huseier for muligheten, understreker Georg.

– Dette er helt gull for oss! Vi har ingen begrensninger, vi kan bruke huset når vi vil, døgnet rundt. Kanskje bare ikke midt på natta, da vil vel folk stusse no’ veldig, sier Georg og humrer.

Det blir ingen svære øvelser her så lenge det er korona, men det kan bli synlig for folk at det er politi på stedet nå og da. Så med dette er folk varsla i god tid.

Hvis korona-situasjonen tillater større øvelser seinere i løpet av året, så vil politiet i tillegg varsle med skilt og nabovarsel, pluss ei strofe om det i lokalavisa.

Hasjplantasje midt på Revetal

Huset har gjennomgått mye på tampen av sin levetid. Det toppa seg på vårparten for tre år siden, da alle nødetater rykket ut til Revetal og melding om brann.

I kjelleren i Gamleveien 6 fant nødetatene en hasjplantasje – midt på Revetal.

I fjor sommer ble det full action her igjen – bokstavelig talt:

To lokale Re-jenter lånte huset til en filminnspilling, der huset skulle raseres i en voldsom krangel.

Att og fram for utbyggingsplaner

Ageco, som kjøpte huset av Re kommune tilbake i 2017, lanserte for to år siden planene om næring på bakkeplan, leiligheter oppover i høyden, og lekeplass på taket.

Men prosjektet ble i fjor trukket fra markedet igjen i sin daværende form. I påvente av reviderte planer for Gamleveien 6, får nå politihundene fritt spillerom her.

Kontrasten fra kriminell narkotika-produksjon til treningsarena for politiet kunne neppe blitt større.

Narkohundene går bananas?

– Lukta av hasj sitter ikke i veggene enda, så narkohundene går helt bananas?

– Nei, det skal ha gått så lang tid at det ikke skal ha noe å si. Men det blir spennende å se, når vi setter i gang, sier Georg og humrer.

Han anslår at det går noen uker til før de er i gang med treninger i Gamleveien 6.

Les flere saker fra politiloggen i Re.