Hasjplantasje i Blomsterlåven: Lensmannen spana i kjøkkenvinduet i nabohuset

FON: De nye leietakerne fortalte de skulle bruke Blomsterlåven som lager for en skobutikk i Oslo. Men da det viste seg at det bare var et skalkeskjul, gikk de skoa av seg i møte med vår lokale lensmann.

Lensmannskontoret på Revetal legges ned i løpet av 2017, som ReAvisa meldte fredag 13. januar. I den anledning børster ReAvisa støvet av noen av de mest spektakulære sakene lensmannskontoret har stått for de siste åra.

Denne saken viser at et lite lokalt lensmannskontor kan rulle opp store saker. Saken ble første gang omtalt i ReAvisa, juni 2012. Da hadde ReAvisa vært klar over spaningen ved kjøkkenbordet i nabohuset i lange tider – i all hemmelighet. ReAvisa meldte følgende:

Blomsterlåven i Fon ble rett over nyttår 2012 leid ut til en skobutikk i Oslo, som skolager. Det var bare jug, for det skulle vise seg at også de nye brukerne av Blomsterlåven hadde grønne fingre:

Det ble satt i gang produksjon av cannabis-planter i stor skala.

Det krevde ombygging av låven og skjerming for vinduene, siden de ferske foningene satte opp store varmelamper og et avansert timer-system for vanning, gjødsling og lufting.

Men den gamle låven var ikke tettere enn at lyset skinte ut mellom plankene.

Det, sammen med merkelig oppførsel på tider av døgnet som ikke samsvarte med skalkeskjulet som sko-lager, fikk naboer til å reagere. Låven ligger heller heller ikke skjult fra folk og trafikk, helt inntil Fonveien gjennom Holtunggrenda.

Politiet ble varslet, og satte låven under oppsikt. De lånte kjøkkenbordet i nabohuset, med god utsikt til låven ut kjøkkenvinduet.

Først pågrep de en 23-åring fra Israel etter en runde med plantestell, så kom en 26-åring fra Israel for å se etter både planter og leite etter det som skulle vise seg å være hans bror som allerede var pågrepet. Han stussa etter at all kontakt hadde opphørt etter at førstemann var blitt pågrepet.

Videre ble fem andre sikta i saken: To svensker, en nordmann og en israeler til, pluss en iraner – ingen med tilknytning til Re fra før av.

Lensmann Hans Petter Gulliksen hadde hovedfokus på å ta produksjonen ved rota – bokstavelig talt. Det ble funnet masse utstyr for å utvide produksjonen, utstyr som banden ikke hadde rukket å ta i bruk engang.

– Vi fikk stoppa omsetting av illegale stoffer før den i det hele tatt kom i gang, det er det viktigste, sier Gulliksen. Lensmann deler æren med årvåkne naboer.

Lensmann oppfordret den gangen via ReAvisa alle som leier ut låver i Re på å være oppmerksom, slik som utleier var i Fon.

– Det kan være låver som ligger mer øde til enn Blomsterlåven i Fon som narko-bander kan se seg ut. Sjøl midt i Oslo-gryta har folk prøvd seg på å dyrke cannabis. Så det er ikke dumt å anta at flere vil prøve seg her i det landlige Re med mindre risiko for å bli oppdaga.