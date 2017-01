Meldte grassklipperen stjålet på morgen – lensmannen leverte den tilbake samme ettermiddag

BREKKEÅSEN/REVETAL: Lensmannen på Revetal avslørte tjuvenes iskalde taktikk, der tjuvgodset ble lagra i skauen og i en parkert varebil på Revetal. Og takket være en jeger som snubla over et lager med tjuvgods ble flere saker kjapt oppklart.

Lensmannskontoret på Revetal legges ned i løpet av 2017, som ReAvisa meldte fredag 13. januar. I den anledning børster ReAvisa støvet av noen av de mest spektakulære sakene lensmannskontoret har stått for de siste åra.

Sommeren for snart fem år siden ble en uheldig kar i Brekkeåsen frastjålet sin splitter nye grassklipper, men det tok ikke lang tid før han fikk den tilbake. Dette skreiv ReAvisa:

Lykken varte ikke lenge for en fersk eier av en splitter ny grassklipper av den litt dyrere typen. Den ble stjålet fra plenen i Brekkeåsen, og mannen tok kontakt med lensmannskontoret på Revetal som la anmeldelsen inn i systemene sine.

Lensmannen hadde såvidt rukket å trykke på entertasten før en skogsarbeider ringte og sa at han hadde snublet over en flott grassklipper midt i svarteste skauen ved Korsø.

Gjemt bak busk og kratt sto grassklipperen som var stjålet i Brekkeåsen bare noen timer tidligere. I løpet av ett og samme døgn var den tilbake der den hører hjemme, til stor glede for eieren.

– Vi kjenner igjen framgangsmåten i flere saker, der tjuvene setter fra seg utbyttet i et depot på øde steder, så hentes tjuvgodset senere med større varebiler eller lastebiler og fraktes ut av landet, sier lensmann Hans-Petter Gulliksen.

Den samme framgangsmåten ble også brukt våren 2011, med et iskaldt opplegg. Da var ikke gjemmestedet like øde og forlatt som midt i skauen ved Korsø – det var i en parkert varebil midt på parkeringsplassen på Revetal!

– Bilen har vært et depot for tjuvgods fra flere innbrudd i distriktet. Den er blitt “lagra” på et sted der det står mange biler som ikke alle vet hvem eier til enhver tid, fortalte lensmann Hans Petter Gulliksen.

Der har den stått full av tjuvgods i ukesvis, uten at noen nødvendigvis har lagt merke til varebilen. Blant annet lå over 30.000 kroner fra Restauranten lagra i bilen – bare noen titallsmeter fra der tjuvene forsynte seg av safen og kassaapparatet.

For på nyåret og på vårparten i 2011 var det mange innbrudd i Indre Vestfold, blant annet to innbrudd på bare ei uke på Restauranten på Revetal.

Dette var politiets teori: Samme helg som det første innbruddet på Restauranten, er det mange likhetstrekk med et innbrudd i Hof. Lensmann Gulliksen mistenkte at det er de samme folka som sto bak en rekke innbrudd, og det dreier seg mest sannsynlig om kriminelle fra Øst-Europa.

Etter hvert i lensmannskontorets nøsting ble det klart at tjuvene først stjal en varebil i Asker og Bærum. Så stjal de svenske skilt som ble satt på varebilen. Før, under og etter ranene ble bilen stående på parkeringsplassen på Revetal, der utbyttet fra flere ran i distriktet ble lagret.

Tjuvene stakk av i andre biler, og ventet en god stund før de kom tilbake for å hente tjuvgodset – med helt andre biler. Dermed ble tre sett med biler brukt.

Og når vi først mimrer – husker du tabbe-banktjuvene som ville prøve å komme seg inn i bankfilialen – den gang vi hadde det på Revetal?

De må ha brukt hele natta på å banke og borre i betong etter å ha brutt seg inn i klesbutikken vegg i vegg, for så å prøve å komme seg videre inn i banken.

Det eneste de fikk ut av det var noen småpenger – bokstavelig talt – fra en ødelagt vekselsmaskin. Lensmannen fortalte at det beste sporet var en sti med mynt som hadde falt av underveis i flukten.

