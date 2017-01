Snehvit savna tre dverger og en sopp – lensmannen på Revetal var kjapt på saken!

BERGSÅSEN: Det er lov å bli smått forbanna når noen er så smålig: Snehvit har bare fire dverger igjen, og savner de andre tre. Pluss en sopp.

Lensmannskontoret på Revetal legges ned i løpet av 2017, som ReAvisa meldte fredag 13. januar. I den anledning børster ReAvisa støvet av noen av de mest spektakulære sakene lensmannskontoret har stått for de siste åra.

Denne saken viser at for et lokalt lensmannskontor er ingen sak for liten. Den ble første gang publisert i ReAvisa, mars 2011. ReAvisa meldte følgende:

Det var uti de små timer at noen småkriminelle stjal småtassene. Dvergene var hagepynt som prydet en residens i Bergsåsveien.

Signalementet var som følger: Cirka 30 centimeter høye, tre borte, fire står igjen. Soppen som også ble stjålet er cirka 15 centimeter høy med hvit stilk og rød topp.

Det dreier seg om små verdier i kroner og øre, men stor affeksjonsverdi.

– Politiet er satt på saken, og vi håper å kunne gjøre gjengen komplett igjen, forteller lensmann Hans Petter Gulliksen.

– Dette tjuveriet sorterer under simpelt tjuveri?

– Ja, bekrefter Gulliksen, og forteller at politiet tar gjerne i mot tips i saken. Med elendige tall godt i minne for fjoråret når det gjelder kategorien simpelt tjuveri, i en ellers oppløftende krimstatistikk for Re, kan det gå stor prestisje i en liten sak.

Dverg-tjuveriet ble anmeldt straks etter at småtassene var stjålet.

– Disse har mest affeksjonsverdi, står det skrevet i anmeldelsen som ligger på lensmann Hans-Petter Gulliksens pult. Etterfulgt av et smilefjes.

