– Ingenting er bedre enn en familiefeide som dette!

Tre generasjoner fra familien Østlie, i alderen 14 til 76 år, la i dag ut på Holmestrand maraton – på Revetal. Eldstemann stilte med sin snart femti år gamle maratondrakt for hell og lykke.

Holmestrand maraton skulle nemlig gått av stabelen i dag, men har fått en ny dato i august i år.

Som en back-up i korona-tid var det mulig å delta digitalt i et virtuelt Holmestrand maraton. Og det gjorde store deler av familien Østlie, enten som deltakere eller sekretariat.

Ingenting er vel viktigere enn å slå sine egne?

Løypa gikk fra leikeplassen i Revetal 2-feltet og tilbake til den samme leikeplassen – en fem kilometer lang sløyfe om Kjølsrudveien, Hengsrudveien, Bispeveien, Kåpeveien, Opthunveien og tilbake.

Før start var det en særdeles nervøs stemning, der besteforeldre og barnebarn varma opp høyt og lavt på leikeplassen.

En mannsalder med maraton-erfaring

Storformen ble prikka inn, og for vinneren tilslutt var det akkurat tre kvart banan var det som skulle til for å være best mulig rusta til familiefeiden som fikk fram konkurranseinstinktet på tvers av generasjonene.

I tillegg til heder og ære sto det om oppvask og klesvask og mye mer den neste uka. Far og sønn Thor-Morten og Håkon hadde et internt veddemål der taperen skulle få alle «drittjobbene» i huset.

Men begge frykta med god grunn svigerfar og bestefar Laurence på 76 år, med en mannsalder med maraton-erfaring. Han stilte med sin snart femti år gamle maraton-drakt for hell og lykke.

Ny personlig rekord

Såpass viktig var dette familieoppgjøret, at alle dro hverandre opp – Magnus satte ny personlig rekord på fem kilometer. Her var alle vinnere – alle fullførte.

Thor Morten kom først tilbake til leikeplassen, og hakk i hel kom sønnen Håkon – som må finne seg i en del mer husarbeid hjemme den kommende uka.

Thor-Morten soler seg i glansen i solsteika over Re, og konkluderer for sin egen del: – Nå blir det sjelefred i heimen!

Alt i rute for Re-mila

Og hva gjelder vår egne Re-mila her hjemme, som vanligvis går av stabelen i oktober hvert år – men som ble korona-avlyst i fjor – så satser Re-mila-sjef Erling Schjetne på at løpefesten på Revetal lar seg gjennomføre i år.

– Ja, sånn det ser ut nå er det stor sannsynlighet for at vi gjennomfører Re-mila 2021. Forutsetningen er selvsagt at gjenåpningsplanen holder, og at vi «får lov» av Bent og Erna.

– Vi er mange som trenger et mål å trene mot, meg sjøl inkludert, så vi er veldig gira på å få det til i år!