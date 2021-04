Adas bilde blir lagt merke til: – Ble noen gledestårer!

Ada Marlene Vrolijk har for første gang sendt inn bilder til Landskonkurransen for fotografer, og blant 1.400 bilder kom hennes hestebilde gjennom et syltrangt nåløye.

Re har husa mesterfotografer før, og gjør det igjen. Den mange ganger prisbelønte fotografen i inn- og utland Trine Bjervig har flytta fra Fon til Sverige, så nå tar en annen Re-fotograf over stafettpinnen:

Ada Marlene Vrolijk (26), også fra Fon, utmerker seg denne våren i Landskonkurransen for fotografer.

– Over all forventning!

– Det er første gang jeg deltar, så ekstra stas å få bildet med så høyt!, forteller Ada til lokalavisa. Bildet «Blinded» av hesten Baco er tatt ut som et av de ti beste bildene i kategorien «natur».

– Som engasjert hestejente er det ekstra gøy å få med et slikt bilde blant alle de andre fantastiske bildene folk har sendt inn. Det ble stor jubel og gledestårer i stua da meldingen kom tikkende inn på kvelden!

Ada forteller at hun hadde et håp om at noen av bildene fikk komme gjennom nåløyet, men at et av hennes bilder skulle bli kåret til topp-ti i sin kategori var over all forventning.

Heldigvis rom for å jobbe ute

Totalt har den unge Re-fotografen sendt inn ti bilder til konkurransen og er spent på de endelige resultatene, som er klare i slutten av mai.

– Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet, sier Ada – som allerede har vunnet en stor seier med å være med videre til finalerunden.

Ventetida skal fylles med fotografering ute i det fine vårværet av både to- og firbente. – Tross korona-situasjonen vi er i, er det heldigvis rom for å jobbe ute!

Nå for tida jobber Ada som fotograf på fulltid og satser på eget fotofirma.

Fantastisk å jobbe som fotograf i Re

– Fotografering har hengt med siden jeg var liten, og nå i dag er det ikke bare hester som blir fotografert – tyngden ligger i baby, barn og bryllup.

– Det er fantastisk å drive som fotograf her i Re, med så mange varme, flotte mennesker, er Ada krystallklar på.

Nå er hun i gang med bygging av fotostudio, og hun ser fram til å kunne åpne dørene for store og små med tida.

Heder og ære i konkurranser kommer godt med, for det er viktig å vise seg fram.

Norges største fotokonkurranse

Det er første gang Ada er med i Landskonkurransen, og andre gang hun konkurrerer med sine bilder på noe slags vis.

Aller første konkurranse var i fjor, da hun tok tredjeplassen i Årets laugkonkurranse for Vestfold Fotograflaug som debutant.

Landskonkurransen arrangeres hvert år av Norges Fotografforbund, og er landets største konkurranse for yrkesutøvende fotografer.

Ifølge arrangøren ble det i år sendt inn over 1.400 bilder til vurdering. De endelige resultatene presenteres mot slutten av mai.