André skal tale studentenes sak: – Gleder meg veldig!

Universitetet i Sørøst-Norge har valgt sine nye ledere, og en av tre i den nye ledergruppa er fra Re: André Fritzøe skal kjempe politisk for studentenes sak.

André Fritzøe (24) fra Fossan er valgt til politisk nestleder, og er en av tre nyvalgte i studentstyret for Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Studentene valgte videre Victor Simonsen fra Mjøndalen til leder, og Nils Herman Lien Håre fra Hokksund til organisatorisk nestleder.

Sammen utgjør de det nye Arbeidsutvalget (AU) etter 1. juni, og blir da ansvarlig for studentdemokratiets daglige drift. USN har over 18.000 studenter.

Starta som tillitsvalgt på barneskolen

André studerer ved campus Vestfold, det vil si Bakkenteigen. Han har studentdemokrati-erfaring fra blant annet campusstyret, men også fra skolegangen her hjemme i Re:

– På Ramnes skole hadde jeg flere år som vara i elevdemokratiet, men husker ikke om jeg også var tillitsvalgt der, og i mitt ene år på Røråstoppen skole var jeg tillitsvalgt.

– På Revetal ungdomsskole var jeg vara ett eller to år, og på Re VGS var jeg tillitsvalgt i to av tre år.

I tillegg har 24-åringen rekki å være tillitsvalgt i jobbsammenheng og i førstegangstjenesten.

– Gleder meg veldig

André mener det er viktig å ta tillitsverv, og gyver løs på utfordringa med et stort pågangsmot. Og det i ei korona-tid der studenters rettigheter i krisetid må kjempes hardt for.

– Grunnen til at jeg påtok meg vervet er at jeg brenner for studenters velvære, jeg utdanner meg jo tross alt til å bli lærer, så.

– Jeg gleder meg veldig til å se hva vi kan utrette over perioden, understreker Re-gutten i prat med ReAvisa.

