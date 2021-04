Droppa karantene og utsatte høyrisikogrupper for smittefare: – Vi ser svært alvorlig på dette!

Ble du vaksinert torsdag i forrige uke? Da må du følge ekstra godt med på eventuelle symptomer.

En person med bekrefta korona-smitte og en person som skulle vært i innreisekarantene var nemlig til stede i vaksineringshallen denne dagen, torsdag 8. april 2021.

– Ta symptomer på alvor!

Derfor må alle som var til vaksinering denne dagen følge ekstra godt med på symptomer og ha lav terskel for å teste seg, oppfordrer kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Oppfordringen gjelder spesielt de som var i hallen i tidsrommet 12.30 til 14.00.

– Vi er litt bekymra for at pasienter kan tenke at det er vaksinebivirkninger og ikke ta eventuelle symptomer på alvor, derfor kommer vi med en særskilt oppfordring.

Politianmeldt

Bakgrunnen er at en person som var i smittekarantene og som seinere testa positivt, og en person som skulle vært i innreisekarantene, var i vaksineringshallen på torsdag.

– Vi vaksinerer nå høyrisikopasienter sammen med aldersgruppe 65 – 74 år, og ser svært alvorlig på hendelsene, understreker kommuneoverlegen.

Begge personene blir anmeldt av kommunen for brudd på smittevernloven.

Ville ikke forlate hallen

Den ene skulle vært i smittekarantene fordi vedkommende er nærkontakt til en korona-smitta, men vedkommende møtte likevel opp til vaksinering.

Personen fikk symptomer neste morgen og testa positivt for korona. – Det er god avstand i hallen så i utgangspunktet tror vi ikke at noen skal ha blitt smitta, men muligheten er til stede, sier Opheim.

Personen som skulle ha vært i innreisekarantene var i hallen klokken 09.00. Vedkommende ble avvist for vaksinering, men ville ikke forlate hallen.

Denne personen har så langt kommunen veit ikke testa positivt.

– Ikke kom hvis du er i karantene eller har symptomer

De som er i karantene eller har symptomer på luftveissjukdom skal ikke møte opp til vaksinering. De kan ringe telefon 333 10 410 for å flytte timen sin.

– Vaksinehallen er godt merka med denne informasjonen, og de som registrerer de som skal vaksineres spør også om dette. Vaksineringen baserer seg på et tillitsforhold med befolkningen vår.

– Har du symptomer eller er i karantene skal du ikke stille opp for vaksinering, understreker kommuneoverlegen.

