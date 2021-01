Anderine (86) fikk første korona-vaksine i Re: – Jeg syns det er veldig godt at denna vaksina er kommen!

Anderine Mørken (86) ble den aller første som fikk korona-vaksine her i Re: – Det ser så voldsomt ut på TV, mener Anderine – som mener sjukepleierne på Re helsehus virker mye mer varsomme. I dag skal 58 sjukehjemsbeboere på helsehuset få det samme stikket.

Avdelingsleder og sjukepleier Anne Marit Meller satte det historiske første vaksine-stikket i Re, på Anderine Mørken (86) som er glad for at vaksinen endelig er her.

– Deilig. Jeg syns det er veldig godt at denna vaksina er kommen!, sa Anderine rett etter stikket. Se video i toppen av denne saken.

Starten på slutten av korona-pandemien

– Da er vi i gang, sier vaksinekoordinator i nye Tønsberg kommune, Linn Anette Berg Mæhlum fra Fon.

Hun har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av den mest storstilte vaksineringsjobben vi har sett her i Re. Den starta med første vaksine-leveranse tidlig onsdag morgen 13. januar 2021.

– Dette er starten på slutten for pandemien.

Endelig Re sin tur

Den første koronavaksinen i Norge ble satt i Oslo i romjula, 27. desember, til stor mediadekning.

I nye Tønsberg kommune var Træleborg sjukehjem først ut i forrige uke.

Og i dag kom turen til Re og Re helsehus.

Se bilder fra første vaksineringsdag på Re helsehus:

