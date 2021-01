Her kommer de første vaksinedosene til Re helsehus

Tidlig onsdag morgen kom de aller første vaksinedosene til Re. Rundt hundre beboere skal korona-vaksineres her.

Vaksinekoordinator Linn Anette Berg Mæhlum fra Fon og spesialsjukepleier – og blandeekspert på korona-vaksinen – Caroline Miljeteig kom med de aller første dosene til morgenen i dag, onsdag 13. januar 2021.

De skal sette første dose av to på 58 sjukehjemsbeboere ved Re helsehus i første omgang.

Hundre helsehus-beboere skal vaksineres her

I neste omgang er det 41 beboere på omsorgsplasser som får vaksinen på Re helsehus. Disse settes etter alder, der de eldste får først.

I tillegg er det noen som vil få vaksinen satt i hjemmet sitt, det gjelder mottakere av hjemmesjukepleie der det er meldt inn behov for hjemmevaksinering.

Regelen er at de som kan komme seg til fastlege, også skal komme seg til vaksinering i Messehall B i Tønsberg, forteller vaksinekoordinatoren.

Vaksinering utafor Messehallen krever store ressurser, forteller hun til ReAvisa.

Det historiske første stikket i Re

I tillegg til vaksinekoordinator og blandeekspert var også sjukepleier Kari Hynne på plass, for å lære seg blandingsprosessen av eksperten.

For å overvåke det hele var lege Maren Ågrav på plass – hver pasient skal observeres i tjue minutter etter vaksine-stikket.

De som var rundt på huset for å fysisk sette vaksinen på beboere, var avdelingslederne – og sjukepleierne – Anne Marit Meller og Kristin Buodd.

Mens førstnevnte fikk æren av å sette det aller første stikket, foreviget den sistnevnte det aller første stikket.

Starten på slutten av korona-pandemien

Beboeren som sa seg villig til å bli den første i Re – og med det la ReAvisa få overvære seansen – var Anderine Mørken (86).

Hun mener det er ingenting å grue seg til, og er bare glad for at vaksinen endelig er på plass. Med den er slutten på pandemien innafor rekkevidde.

– Ja, dette er historisk. Nå er vi litt nærmere målstreken, sier vaksinekoordinator Linn Anette Berg Mæhlum til ReAvisa, mens det blandes vaksiner som bare det.

– Vi er så glad for at vi har unngått smitte her på huset, og med de første vaksine-dosene så ser det ut til at vi klarer å ri av denne stormen, også.

Se video av det første korona-vaksine-stikket her i Re:

