Kjøpmann Martin Gran: – Jeg har aldri vært borti så sinna kunder før. Og jeg skjønner frustrasjonen.

– Fornøyde kunder er jo vår greie, så dette er egentlig litt forvilanes, forteller kjøpmann Martin Gran. – Det er litt kaos her nå.

Kjøpmann Martin Gran har drivi postkontor inne på Re-torvet helt siden det gamle postkontoret på Revetal ble lagt ned, og det har blitt drivi med gode skussmål.

– Vi har liggi høyt i kundetilfredshet. Det er jo det vi jobber for, hver dag, i alt det vi driver med.

– Virker litt håpløst

Derfor smerter det når det ser ut til å bli mer tungvint for kundene: – Det går seg vel til, men akkurat nå virker dette litt håpløst, sier Martin og ler oppgitt. For dette er ståa nå:

Circle K har på Revetal – som flere andre steder rundt om i landet – tatt over deler av postkontorets drift etter en ny anbudsrunde.

Resultatet er at Re i praksis har blitt delt opp i tre, pluss at en del av Re har forsvinni utafor gamle kommunegrenser:

«Postens utleverings-ett-eller-annet»

– Meny Revetal forblir «postens utleverings-ett-eller-annet», sier Martin. – Vi skal fortsatt levere pakker til alle i Ramnes. Men vi kan ikke selge frimerker, ikke ha kontanthåndering, og ikke ta betaling for pakker ved utlevering – da må du til Circle K.

– Så du kan velge å få pakker utlevert hos oss på Re-torvet, men da må du huske på at hvis du skal betale for den ved utlevering må du likevel på Circle K.

– Det er helt kaos her, folk er irritert. Det kan jeg jo skjønne.

Kommer an på postnummeret

Altså, hovedregelen er at:

Postnummer 3174 Revetal skal til bensinstasjonen, postnummer 3175 kan fortsatt bruke Re-torvet, men har du postnummer 3176 Undrumsdal skal du til Barkåker.

De med 3178 Våle kan fortsatt hente og sende post på Spar Brekkeåsen – fordi deres eksisterende avtale med Posten ikke har løpt ut enda.

Fortsatt «postkontor» på Re-torvet

Så kommer enda et aspekt inn: Postnord, for eksempel: – Ja, det har vi fortsatt her, forteller Martin til ReAvisa.

– Vi kommer fortsatt til å levere ut 400 – 500 pakker om dagen. Så posthjørnet hos oss kommer til å se helt likt ut som før, reint bortsett fra at Posten har tatt bort sitt utstyr, det vil si datamaskiner med mer.

Det positive er at Circle K får enda mer trafikk innom, – det unner jeg dem, sier Martin med et smil.

Samme tjenester, med enda lengre åpningstider

Og på andre sida av Bispeveien har de trua på at det blir bra, – vi skal levere de samme tjenestene, og vi kan gjøre det med enda lengre åpningstider, forteller Lene Alfredsen Kjønnerød. Også på søndager.

Bensinstasjon-butikken er bygd om for å ta på seg oppgaven, og erfaringene etter noen dager med «post i butikk i bensinstasjon» er at det er en bratt læringskurve:

– Vi er jo nye på det, og det er nytt for folk, men vi skal bli knallgode på dette også. Så forandringa for kundene skal bare bli stedet de drar, ikke noe annet.

– Klønete for kundene

– Dette er en overgangsfase, er kjøpmann Martin Gran enig i. – Men akkurat nå kan jeg med handa på hjertet si at jeg aldri har vært borti så sinna kunder før. Vi er heldigvis forskåna for sånt til vanlig, men nå er jeg veldig lei meg for at det går utover de som jobber her.

De ansatte både på bensinstasjonen og posten på Re-torvet prøver å forklare, men det er ikke så lett. – Dette er klønete for kundene, og ikke framtidsretta i det hele tatt, mener Martin, som sliter litt med å holde oversikten sjøl også etter endringene:

– I en ideell verden burde vel alt vært enten her eller der, til det enkleste for alle.

Posten: – Bedre tilbud til Re-folket enn før

Jørn Stensnes, distriktssjef i Posten Vestfold, mener tilbudet bedres for Re-folket. – Vi øker med dette betjeningspunkter for post i området, forklarer han:

– Netthandel har tatt helt av, ikke bare i Re – men i hele landet. Det vi gjør nå, er å beholde Re-torvet som «Postens pakkeutlevering», og i tillegg får vi Circle K som «Post i butikk». Det vil si at vi øker med en enhet i forhold til før.

Og slik blir det i hvert fall fem år, før tjenestene skal ut på anbud igjen en gang i framtida.

Høster av andres erfaringer

Circle K-Lene tror dette skal gå seg til helt fint. En av de aller første bensinstasjonene med denne løsningen var Circle K i Åsgårdstrand. Lene har høsta mye av deres erfaringer:

– Der har det gått kjempebra, så det gjør det her også. Jeg tenker at tid er bra, sier Lene til ReAvisa. – Bare folk får vendt seg til dette her, så blir det nok minst like bra som før.

Men enn så lenge tyder leserinnlegg og reaksjoner i kommentarfelt ikke på at endringen blir tatt i mot med åpne armer, akkurat.

