Lokalpolitisk Heming-comeback i kveld: – Jeg ser fram til å bidra til å sette Re tydeligere på kartet

Heming Olaussen (SV), den store nei-generalen i sammenslåingsdebatten i Re, har nå likevel et fast sete i det nye kommunestyret etter at han tapte i fjorårets lokalvalg med minst mulig margin.

Nei-generalen i sammenslåingsdebatten i Re fikk det siste ordet i det gamle Re kommunestyre. Men han hang ikke med i det nye kommunestyret i nye Tønsberg:

Med like mange stemmer som mandatet som kom inn, men med en lavere plass på nominasjonslista, tapte Heming Olaussen (71) fra Ramnes lokalvalget i fjor med minste mulige margin.

Nå har Helene Viken (SV) reist til Paris for å studere, og da rykker Heming opp fra første vararepresentant til fast representant i kommunestyret. Og det fra og med i kveld.

Fjerner og reduserer Re-ordninger skritt for skritt

– Jeg ser fram til å bidra til å sette Re tydeligere på kartet i Tønsberg kommunestyre, sier Heming til ReAvisa om det lokalpolitiske comebacket.

– Sjølsagt er jeg først og fremst representant for SV, og skal fremme SV-politikk sammen med de to andre SV-representantene. Men inntrykket etter dette første året som nye Tønsberg kommune er at Re kommer i bakleksa.

– Ordninger som vi nøyt godt av, innen for eksempel barnehage, SFO, kulturskole og eldreomsorg, reduseres eller fjernes skritt for skritt, mener Heming.

Solid kommuneøkonomi?

Løftene og lokkematen fra kommunesammenslåinga om Tønsberg som høna med gullegget – en solid kommuneøkonomi – viser seg og ikke holde vann, mener Heming.

Det er bare litt over fire år siden ReAvisa skreiv om Tønsberg som sammenslåingspartner: – Sterk økonomi, stor tilhørighet – hva mer kan vi ønske oss?

– Tvert imot er den nye kommunen i store økonomiske problemer, og det er behov for mange tydelige motstemmer mot svekkelsen av velferdskommunen.

Alt det vi var så stolte av i Re

– Jeg håper befolkninga i Re vil støtte opp under en politikk som ivaretar gode ordninger for barn og unge, eldre og mennesker med funksjonshemminger særskilt, men også organisasjonslivet og frivilligheten, som vi er så stolte av og vant til å støtte godt oppunder i Re.

Heming er skeptisk til forslagene om kutt etter kutt. – Noe som passer høyresida godt, som helst vil privatisere mest mulig – men å rake av seg noen skjeggstubber må ikke bety å skjære av seg hele haka, mener Heming.

– Noe kan nok gjøres enklere og bedre i en så stor organisasjon som Tønsberg, men angsten for å innføre – for ikke å si utrede – eiendomsskatt også i Tønsberg må kureres.

Eiendomsskatt eller ikke eiendomsskatt?

Kronargumentet for kommunesammenslåing fra blant annet gammel-ordfører i gamle Re, Thorvald Hillestad, var å sette økt eiendomsskatt i Re opp mot sammenslåing.

Den rutinerte SV-eren mener eiendomsskatten er en løsning også for den nye storkommunen, for den skinnende økonomiske framtida ser heller bekmørk ut.

Heming er bekymra for et fattig fellesskap, satt opp mot den private rikdommen.

Legger opp til et raust bånnfradrag

– Med tre millioner i bånnfradrag, som er SVs oppskrift, vil folk flest skjermes godt, mens de med de store inntektene virkelig må bidra så unga våre og de gamle får det tilbudet de trenger og fortjener.

– Så må Tønsberg også kvinne seg opp og si klart og tydelig fra til høyreregjeringa at sulteforinga av kommunene må ta slutt.

– Men til det trenger vi nok et regjeringsskifte om et år, spår Heming.