Ni Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg

Alle stemmer teller, så til de grader. Heming Olaussen er en eneste stemme ifra å henge med videre i nye Tønsberg. Thordis Skallist Håvet mangler tre stemmer, og Bente Brekke fire. ReAvisa har nerda med tallene og valgt ut ni rariteter – sett med Re-øyne:

Det aller første lokalvalget for nye Tønsberg kommune er over, og tallenes tale er forlengst klare.

Men hva skjuler seg bak statistikken? Flere «merksnodigheter», som vår avtroppende Re-ordfører Thorvald Hillestad kunne finni på å si.

Heming mangler en eneste stemme:

Nei-generalen i sammenslåingsdebatten Heming Olaussen (SV), og den kanskje aller mest tydelige Re-stemmen i lokalpolitikken i Re, blir ikke med inn i Tønsberg-politikken. Det veit vi allerede.

Men visste du at han fikk nøyaktig like mange stemmer som den siste SV-eren som kom inn?

Da slo den teoretiske muligheten til – som «aldri» slår ut i praksis – at rekkefølgen på den opprinnelige nominasjonslista teller når to kandidater står med likt antall stemmer.

Andre bittesmå forskjeller som gjør store utslag:

Thordis Skallist Håvet (Ap) fra Vivestad mangla tre stemmer på å komme inn i det nye kommunestyret.

Bente Brekke (FrP) fra Våle mangla fire.

Høyre-kandidatene Karsten Frydenberg fra Bjune og Christine Rønningen fra Ramnes mangla henholdsvis ti og seksten.

KRF-erne Benedichte Lyngås fra Våle og Johan Christian Haugan fra Vivestad mangla rett under og rett over tredve stemmer.

Sp-erne Ragnar Kirkevold fra Ramnes og Trygve Ånestad fra Våle mangla henholdsvis ti og 26 stemmer.

Ei Re-jente vant velgernes tillit i hele Tønsberg.

ReAvisas desidert mest artige intervju etter dette lokalvalget, var telefonen til Renathe Fekene tidlig på morgenkvisten onsdag etter valget. Hun er helt fersk i lokalpolitikken, og gikk nesten i sjokk over nyheten ReAvisa kom med.

Fon-jenta rykker opp fra 21. plass på Arbeiderparti-lista til 7. plass, og får med det et sete i det nye kommunestyret for nye Tønsberg.

I løpet av natt til onsdag ble resultatet av personstemmer og slengere klart, og ReAvisa-redaktøren satt klar som et egg for å ringe bare det lysna av dag og det var innafor å ringe. Alle tall var sett på med Re-øyne – søvnløs og fin i andre natta på rad.

Samtalen starta med at Renathe synger og er glad på den andre siden av tråden. Hun er ikke er klar over at hun har tatt telefonen, og tror hun lommeringer meg da jeg hører «hallo?». Med et så godt syngehumør på morgenkvisten, var det all grunn til å tro at hun visste om nyheten – men neida.

Denne blide jenta skal representere deg og meg i nye Tønsberg kommune – les mer om det i denne saken.

Valgets minste parti fikk 92 stemmer.

For første gang kunne vi i Re stemme på Liberalistene, Partiet de kristne, og Rødt – sistnevnte kommer inn med en representant med rett under 800 stemmer.

De kristne fikk 244 stemmer, og Liberalistene ble minst med god margin: 92 stemmer.

I Vivestad stemte absolutt ingen på Liberalistene, i Fon fikk de en eneste stemme, og på Revetal åtte som den største valgkretsen. De kristne fikk heller ingen stemmer i Vivestad, men fikk 31 stemmer i Våle som den største valgkretsen.

Er vi egentlig klar over hvor mye Senterpartiet gikk fram?

Ja, Senterpartiet står sterkt i landbrukskommunen Re. Og partiet gjør et brakvalg i gamle Re nå som vi går inn i nye Tønsberg.

Men nøyaktig hvor voldsom framgangen er, det må nesten gnis inn:

Så å så halve Fon stemte Senterpartiet. I Undrumsdal stemte en av tre Senterpartiet. Mer enn to av tre i Ramnes. Det samme i Våle, der FrP har gjort det bra og var javnstore med Senterpartiet i forrige lokalvalg – ikke i år: Nå er Senterpartiet nesten tre ganger så stort!

I Vivestad var Arbeiderpartiet javnstore med Senterpartiet for fire år siden. I dette lokalvalget er plutselig Senterpartiet nesten dobbelt så stort som Arbeiderpartiet.

Og bygdebyen Revetal? Den er like langt utpå landet, for også her ble Senterpartiet størst, tross at både Arbeiderpartiet og Høyre har vært størst i tidligere valg.

Les om brakvalget til Senterpartiet her, og les om de fire Re-kandidatene Senterpartiet fikk inn i kommunestyret her.

Hva i all verden skjedde med MDG i Fon?

Ved forrige lokalvalg gjorde MDG sitt beste valg i Fon, men i år har så å si alle Fon-velgerne rømt de grønne.

MDG var nesten 6,5 ganger så store i forrige lokalvalg (fra 1 prosent i år, fra 6,4 prosent i lokalvalget 2015).

Og med KrF i Undrumsdal?

Undrumsdal er ei bygd der KrF tradisjonelt står sterkest av alle sogn i Re. Men den høye oppslutningen er dalende, også i år:

KrF halveres nesten fra forrige lokalvalg (fra 13,4 prosent i 2015 til 7,4 nå i 2019).

Og det uten at et nytt kristent fløyparti har rappa noen av stemmene, som man da kanskje skulle tro? Partiet de kristne fikk bare to stemmer, for å være helt nøyaktig. Det betyr at de kristne ble absolutt minste parti i Undrumsdal.

Og med FrP i Våle?

Med to lokale FrP-helter fra eget sogn (Morten Stordalen, FrP-stortingspolitiker og Frode G. Hestnes, fremtredende FrP-er både lokalt og regionalt) har Våle vært FrPs beste valgkrets i Re.

Men også her faller FrP som en stein – tilbake hele 8,8 prosent fra forrige lokalvalg.

Hvor ble alle protestpartiene av?

Rundt om i landet ser vi partier av alle slag, både bygde-lister, bom-lister, ja eller nei til ditt og datt – stort sett ensakspartier som blomstrer på misnøye og protest.

Flere steder blir disse partiene en reell maktfaktor i de fire neste åra, med solid oppslutning i lokalvalget.

Hvor ble disse partiene av i Re og nye Tønsberg? Noen savner de kanskje, andre ser det som et sunnhetstegn at ensakspartier ikke får for mye makt.

Det blir uansett spennende å se om det dukker opp slike partier, når den nye hverdagen i nye Tønsberg er her. Det er bare 110 dager igjen til.

Alt ReAvisa har skrivi om lokalvalgkampen i Re finner du her.