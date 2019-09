Ingen SV-ere fra Re i det nye kommunestyret

SV er ikke med i den rød-grønn-gule maktkonstellasjonen, og ingen reinger skal representere SV i det nye kommunestyret. Ingen jubeldag i det gamle lokallaget i Re.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg MDG og KrF på å danne et flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret.

Ordfører i nye Tønsberg blir Anne Rygh Pedersen (Ap), og varaordfører blir Steinar Solum (Sp).

Partiene fikk følgende antall seter i det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet – 13

Høyre – 13

Senterpartiet – 6

Fremskrittspartiet – 5

Miljøpartiet De Grønne – 4

SV – Sosialistisk Venstreparti – 3

Venstre – 2

Kristelig Folkeparti – 2

Rødt – 1

Fra SV er følgende valgt inn (ingen reinger):

Helene Viken (4) Olav Sannes Vika (1) Elise Amalie Thorin Løkø (2)

Bare Tønsberg-folk fra Nei-partiet

Heming Olaussen fra Ramnes ble dytta ned fra en tredjeplass til fjerdeplass, og 1. vara til kommunestyret. Andrew Knight fra Våle endte på femteplass – begge utenfor fast sete.

– Ille at ingen fra Re SV kom inn, sier Heming til ReAvisa. Han er mest kjent som den mest ihuga motstanderen av sammenslåingen mellom Re og Tønsberg. Han har også fått mange realpolitiske gjennomslag i Re-politikken, til tross for at han har sitti mutters aleine for SV i kommunestyret.

Har allerede rekki å vise fram Re

Sjøl Heming er skuffa, heier han på ungdommen. At en 18-år gammel jente skviser ut en 70 år gammel mann, kan han jo like.

Nå blir Heming 1. vara til det nye kommunestyret, noe han ikke er spesielt begeistra for: – Det vil jeg nok også overlate til yngre krefter, sier pensjonisten som nå har planer om å bli nettopp det – pensjonist:

– Nå går jeg for barnebarn, hytta, reiser, venner. Pluss leserbrev…

Heming har allerede rekki å vise fram Re til sine partifeller. I valgkampen hadde han med seg Helene Viken fra Tønsberg, som er den store vinneren i SV – hun fikk absolutt flest personstemmer og slengere i partiet.

Her snakka hun varmt om gratis skolemat, og Helene mener at Revetal ungdomsskole er et eksempel til etterfølgelse. Der får elevene tilbud om gratis frokost tre dager i uka.

Noe tilsvarende finnes ikke i Tønsberg.

