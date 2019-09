Dette er alle reingene i det nye kommunestyret:

ReAvisa anslo at 10 til 15 seter i det nye kommunestyret skulle gå til Re. Fasiten ble 13 – sjekk hvem her:

Det både jubles og sørges etter historiens første lokalvalg i nye Tønsberg kommune. Mange hadde nok håpa på flere fra Re i styre og stell, men realiteten er at nøkterne anslag fra lokalavisa har slått til:

Totalt blir det 13 reinger i det nye kommunestyret med totalt 49 representanter.

Noen overrasker ved å komme inn, men enda flere overrasker ved å ikke komme inn. Vi mister noen sterke Re-stemmer.

Re-representantene fordeler seg slik på partiene:

Fire fra Senterpartiet er fra Re: Heidi Myhre fra Våle, Svein Holmøy fra Revetal, Thorvald Hillestad fra Revetal og Cathrine Bøhle fra Revetal.

Her skulle vi gjerne hatt med sterke Re-stemmer – og sterke Senterparti-stemmer – i for eksempel Ragnar Kirkevold fra Ramnes og Trygve Ånestad fra Våle – som begge akkurat ikke kom inn.

Les mer: Thorvald henger med i nye Tønsberg

Arbeiderpartiet har tre fra Re: Trude Viola Antonsen fra Ramnes, Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal, og Renathe Fekene fra Fon.

Her var det flere navn som ramla ut av topp-13-lista som hadde gitt et sete, som for eksempel Tordis Skallist Hovet fra Vivestad som akkurat ikke kom inn. Påtroppende ordfører Anne Rygh Pedersen fra Sem hadde nok også håpa på å få med seg for eksempel Einar Borgmann og Elin Sommerstad Gebuhr fra Re.

Les mer: Renathe skal representere deg og meg i nye Tønsberg

Høyre får to Re-representanter: Øyvind Jonassen fra Revetal og Lars Sollie fra Våle.

Høyre hadde mål om å få inn flere fra Re, men kjøttvekta rår i nye Tønsberg Høyre så verken Karsten Frydenberg, Christine Irén Gjone Rønningen og Harald Bjerkesti Løken kom inn.

Les mer: Høyre får med to fra Re i nye Tønsberg

Fremskrittspartiet får med et nødskrik to: Frode Hestnes fra Våle og Trond Ekstrøm fra Revetal.

Her skulle vi også hatt med sterke Re-stemmer som for eksempel Bente Brekke fra Våle, som ble skvisa ut av topp-fem. Ironisk nok ble hun skvisa ut av en annen reing, Trond Ekstrøm, som med alle marginer på sin side kom gjennom nåløyet.

Les mer: Trond kom gjennom nåløyet

Venstre får en reing med i styre og stell: Håvar Bettum fra Våle.

Her får Bent Sørsdal fra Vivestad klart flest slengere av alle Venstre-kandidatene i den nye kommunen, men det holder ikke til representasjon.

Rødt er også representert ved en reing: Ole Marcus Mærøe fra Linnestad.

Her var det aldri noen tvil – det måtte bli noen fra Re fra Rødt som hadde alle de tre øverste med stemmetillegg fra Re. Lotte Uth Gjersøe fra Revetal fikk flest slengere, og ville også blitt en god Re-patriot i det nye kommunestyret.

Les mer: En knallrød reing i det nye kommunestyret

Ingen reinger ble valgt for SV.

Her er det en stor skuffelse over hele det politiske spekteret at Tønsberg-kandidatene skvisa ut samtlige Re-kandidater, også Heming Olaussen fra Ramnes – en veteran innen politikk, styre og stell. Han er en viktig Re-stemme som ikke får sjansen i det nye kommunestyret. Men han lover å holde leserinnlegg-spalten varm.

Heller ingen reinger valgt for KrF.

Her tapte Re allerede i nominasjonskampen på tampen av fjoråret, og Re tapte igjen i valget. Både Benedichte Lyngås fra Våle og Johan Christian Haugan fra Vivestad var så nære, så nære, men det holdt ikke til representasjon i det nye kommunestyret.

Og ingen reinger fra MDG, heller.

Som riktig nok har en utflytta reing i Ulf Lund Halvorsen med i styre og stell. Og i MDG var det mange som vaka lenger ned på listene, uten at det holdt helt inn til en kommunestyreplass: Holt-bonden Roar Lefsaker fra Undrumsdal og Cathrin Margit Sonnleitner fra Ramnes.

Les også: En utflytta reing lover å tale Re sin sak

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg MDG og KrF på å danne et flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret.

Ordfører i nye Tønsberg blir Anne Rygh Pedersen (Ap), og varaordfører blir Steinar Solum (Sp).

Partiene fikk følgende antall seter i det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet – 13

Høyre – 13

Senterpartiet – 6

Fremskrittspartiet – 5

Miljøpartiet De Grønne – 4

SV – Sosialistisk Venstreparti – 3

Venstre – 2

Kristelig Folkeparti – 2

Rødt – 1

Sjekk valgresultatet i hver av valgkretsene i Re:

Alt ReAvisa har skrivi om lokalvalgkampen i Re finner du her: