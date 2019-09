Bent fikk flest slengere, men kommer ikke inn

Med to på topp med stemmetillegg fra partiet, og to seter i det nye kommunestyret, hadde egentlig ingen andre på Venstre-lista nubbesjans til å komme inn. Sjøl ikke Bent Sørsdal fra Vivestad, som fikk flest slengere av samtlige Venstre-kandidater.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg MDG og KrF på å danne et flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret.

Ordfører i nye Tønsberg blir Anne Rygh Pedersen (Ap), og varaordfører blir Steinar Solum (Sp).

Partiene fikk følgende antall seter i det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet – 13

Høyre – 13

Senterpartiet – 6

Fremskrittspartiet – 5

Miljøpartiet De Grønne – 4

SV – Sosialistisk Venstreparti – 3

Venstre – 2

Kristelig Folkeparti – 2

Rødt – 1

Fra Venstre er følgende valgt inn (reinger uthevet)

Suzy C.S. Haugan (1) Håvar Bettum (2)

Populær Venstre-kar fra Vivestad

Andrekandidat Håvar Bettum fra Våle var sikra plass, som en av to med stemmetillegg fra partiet – så lenge Venstre lå an til to kommunestyrerepresentanter.

Hadde Venstre fått bare en, som noen meningsmålinger antydet, hadde det blitt 1. kandidaten Suzy.

Venstre måtte ha fått inn hele fire representanter, hvis Bent Sørsdal fra Vivestad skulle rykka inn i det nye kommunestyret.

Men så skjedde ikke, til tross for at Bent fikk flest slengere fra andre partier av alle på Venstre-lista. Det vil si at mange som ikke stemmer Venstre, fortsatt vil ha Bent i styre og stell.

Tar vi med personstemmer, var 1. kandidaten i særklasse mest populær i eget parti.

Og Håvar Bettum fra Våle kom på en like klar andreplass – reingen inntar kommunestyret i nye Tønsberg etter en intensiv Venstre-valgkamp.

Sjekk valgresultatet i hver av valgkretsene i Re:

Alt ReAvisa har skrivi om lokalvalgkampen i Re finner du her: