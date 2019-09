Renathe skal representere deg og meg i nye Tønsberg

I Arbeiderpartiet er ei Re-jente som raser aller mest oppover lista: Renathe Fekene (30) fra Fon.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg MDG og KrF på å danne et flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret.

Ordfører i nye Tønsberg blir Anne Rygh Pedersen (Ap), og varaordfører blir Steinar Solum (Sp).

Partiene fikk følgende antall seter i det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet – 13

Høyre – 13

Senterpartiet – 6

Fremskrittspartiet – 5

Miljøpartiet De Grønne – 4

SV – Sosialistisk Venstreparti – 3

Venstre – 2

Kristelig Folkeparti – 2

Rødt – 1

Fra Arbeiderpartiet er følgende valgt inn (reinger uthevet)

Anne Rygh Pedersen, ordfører (opprinnelig 1. kandidat) Per Martin Aamodt (2) Trude Viola Antonsen (3) Lars Jørgen Ormestad (4) Roar Howlid (6) Gunhild Rui (5) Renathe Fekene (21) Anne Holm Moen (7) Tom Granli (18) Eivind Yrjan Stamnes (10) Mian Hamid Rizwani (18) Lisbeth Johansen (13) Saqlain Raza Naqvi (26)

Mange personstemmer og slengere

Lista til Tønsberg Arbeiderparti er blitt omrokkert etter at velgerne har sagt sitt om kandidatene.

Blant de med stemmetillegg fra partiet var både Trude Viola Antonsen fra Ramnes og Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal sikra plass. Alle gode ting er tre: Renathe Fekene fra Fon henger også med.

Thordis K. Skallist Hovet fra Vivestad sto på 9. plass, men er akkurat ute av kommunestyret på 14. plass – noe som gir 1. varaplass.

– Nå ble jeg litt sånn satt ut!

Den som føyk mest oppover Arbeiderparti-lista, er en reing oppvokst i Bergsåsen, nå bosatt på et lite gårdsbruk i Fon:

Renathe Fekene (30) er til daglig kontaktlærer på Røråstoppen skole. Hun er på vei på jobb når ReAvisa ringer på onsdag morgen for å fortelle om de foreløpige tallene, som skal til endelig godkjenning i dagens valgstyre-møte:

– Gratulerer med kommunestyreplass i nye Tønsberg!

– Nei! Det visste jeg faktisk ikke. Så kult. Nå ble jeg litt sånn satt ut!, sier den ferske lokalpolitikeren, som først sang noen sekunder på tråden før hun skjønte at hun hadde tatt telefonen.

– Du blir den første kandidaten under de seks med stemmetillegg fra partiet. Det betyr at du har fått flest personstemmer og slengere. Hvordan føles det å klatre fra 21. til 7. plass på lista?

– Nå blir jeg veldig takknemlig og stolt. Jeg har hatt et håp om å komme inn. Og det jeg hører du sier nå, går på tillit. Dette her er store greier for meg, å være folkevalgt. Det er moro at folk har trua, sier 30-åringen som blir et nytt Re-fjes i lokalpolitikken.

Hjertesaken hennes er å få med hele kommunen. – Det er litt av bakgrunnen for at jeg sa ja takk til å bli med på dette.

– Folk har jo visst at jeg har lyst

– Jeg ble spurt om å bli medlem i et annet parti først. Men det passa jo dårlig, siden Arbeiderpartiet er mitt parti.

– Så da fikk jeg et lite dytt til å melde meg inn der, for fire – fem år siden. Så ble jeg med på medlemsmøter, og i våres ble jeg valgt som sekretær i styret. Etter det har det bare blitt mer og mer, og det har vært en veldig bratt læringskurve.

I valgkampen har Renathe vært synlig på stands, både i Tønsberg og i Re. Hun har gått på dørbank, og «snakka mye med mange». – Og når folk spør, svarer jeg «ja, jeg har lyst til å komme inn». Så folk har visst at jeg har lyst. Jeg er veldig motivert for dette!

Med sammenslåing av Re og Tønsberg er det viktig å ha med folk fra hele kommunen – også Fon.

– Jeg er kanskje blant dem som bor lengst unna der beslutningene tas. Det er alltid viktig at folk engasjerer seg, og nå er det ekstra, ekstra viktig. Jeg har alltid vært engasjert, men mer sånn rundt kjøkkenbordet.

Nå blir det fra kommunestyret.

