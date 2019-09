Thorvald henger med i nye Tønsberg: – Detta blir så spennende!

Målet til Tønsberg Senterparti var tre fra Re, men de blir fire: Thorvald Hillestad, Heidi Myhre, Svein Holmøy, og Cathrine Bøhle inntar det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg MDG og KrF på å danne et flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret.

Ordfører i nye Tønsberg blir Anne Rygh Pedersen (Ap), og varaordfører blir Steinar Solum (Sp).

Partiene fikk følgende antall seter i det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet – 13

Høyre – 13

Senterpartiet – 6

Fremskrittspartiet – 5

Miljøpartiet De Grønne – 4

SV – Sosialistisk Venstreparti – 3

Venstre – 2

Kristelig Folkeparti – 2

Rødt – 1

Fra Senterpartiet er følgende valgt inn (reinger uthevet)

Steinar Solum (1) Heidi Myhre (2) Thorvald Hillestad (5) Svein Holmøy (4) Jill Eirin Undem (4) Cathrine Bøhle (12)

Mange personstemmer og slengere

Etter at velgerne har sagt sitt gjennom personstemmer og slengere, er Senterparti-lista omrokkert:

Thorvald Hillestad fra Revetal får klart flest, og er sikra plass i det nye kommunestyret med god margin.

Det er også Svein Holmøy fra Kåpe, og Cathrine Bøhle fra Revetal kommer også akkurat med – siden Sp får hele seks representanter i det nye kommunestyret, og Cathrine klatrer fra 12. plass til 6. plass på lista.

Målet til Senterpartiet var tre fra Re – og nå blir de fire.

Flinke folk fra Re – fra flere partier

Thorvald er glad for å komme inn, han takker for tilliten, men er aller mest glad for å få med seg flinke folk fra Re – både i eget parti og andre partier:

– Heidi Myhre som sto med stemmetillegg fra partiet, og så både Svein og Cathrine. Det blir et bra team! Også har vi flere toneangivende reinger fra andre partier. sier Thorvald og ramser opp folk fra både Arbeiderpartiet, Høyre og FrP.

I den nye kommunen skal Senterpartiet samarbeide med Ap, MDG og KrF. Thorvald sitter i forhandlingsutvalget og forteller om lite søvn og litt surrete hue om dagen:

– Men jeg er veldig glad for at vi kom fram til den løsningen, og det har vært hovedfokus med enn folk og posisjoner.

– Nå er’e på’n igjen – for full guffe!

– Jeg er takknemlig for å ha fått alle de kryss og slengere jeg har fått, så jeg har anledning til å følge opp alt det vi ønsker for den nye kommunen. Den store motforestillingen mot Tønsberg var jo en frykt for at Re ville bli spist helt opp og bli borte i den nye kommunen.

– Og klart, hvis ingen passer på, så er den faren reell. Derfor må vi passe på Re. Ved siden av å ha et totalbilde av hele den nye kommunen, så er det sikkert ikke så overraskende at jeg vil ha et ekstra øye på Re oppi alt dette her.

– Er du like motivert til å gyve løs på en ny kommune?

– Ja, vi har en stor oppgave foran oss. Og er det noe som tenner meg, så er det store oppgaver – skikkelige utfordringer. Vi må få fram Re i den nye kommunen, ta vare på de kvaliteter vi har her. Jeg er i aller høyeste grad motivert for den oppgaven.

– Detta blir så spennende. En ny start. Nå er’e på’n igjen – for full guffe!

