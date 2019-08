Senterpartiet satser på tre fra Re i det nye kommunestyret

Senterpartiet har alltid vært størst i Re, og Senterpartiet har også flest reinger på lista av alle alle partier som stiller til valg i nye Tønsberg: Over halvparten er fra Re.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Først litt fakta om ståa i dag: I Re har Senterpartiet i dag 6 av 25 representater, mens i Tønsberg har partiet kun 1 av 39.

I det nye kommunestyret for nye Tønsberg ligger Senterpartiet an til å få 5 av 49 representanter, og målet er tre fra Re:

Viktig med Re-representasjon

Svein Holmøy fra Undrumsdal har vært med gjennom flere perioder i Re-politikken. Han står på tredjeplass på lista, som den første uten stemmetillegg fra partiet.

Heidi Myhre fra Våle står på andreplass og har fått stemmetillegg sammen med ordførerkandidat Steinar Solum fra Slagen. Heidi er klar som et egg for en ny periode i lokalpolitikken. Hun har rekki en periode i gamle Re, og forteller at det har vært et spennende møte med lokalpolitikken.

– Den viktigste motivasjonen til å henge med videre, er at det demokratiet vi har her i landet er blant verdens best fungerende folkestyre. For å holde liv i dette er vi alle avhengige av at alminnelige mennesker engasjerer seg. Og nå er det min tur til å ta ansvar, forteller Heidi til ReAvisa.

Demokratiet er avhengig av at vi tar vår tørn

– Og dette er en fascinerende ordning. Den er grunnen til velferdssamfunnet vårt, men det er ingen selvfølge at vi får beholde dette. Demokratiet er helt avhengig av at vi stiller opp og tar ansvar etter tur.

– Jeg mener det er viktig at Re blir likeverdig representert inn i den nye kommunen. Området man bor i har man bedre kjennskap til, og også en større omsorg for, enn for mer ukjente områder i kommunen.

– Så vil det jo også være en utfordring å bli bedre kjent i nåværende Tønsberg.

Lokale arbeidsplasser er viktig

Heidi forteller at hun vil prøve å være en politiker for hele nye Tønsberg. Hun gleder seg til å være med på å forme den nye kommunen.

– Jeg er opptatt av at nye Tønsberg skal være et godt sted å bo gjennom hele livet. Fra man er barn og helt ut til livets siste år. Både for innbyggerne i kommunens landlige områder, og for de som bor i byområdene. Ingen mennesker eller områder må falle utenfor.

– Nye Tønsberg har unike muligheter med tanke på ressursgrunnlaget i gode jordbruksarealer og allerede etablert næringsmiddelindustri. Det må også legges til rette for annen næringsutvikling.

– Lokale arbeidsplasser minsker behovet for transport, at folk kan jobbe i nærheten av der de bor. Det er viktig, mener Heidi i prat med ReAvisa.

Thorvald er blitt mer og mer frista

Thorvald Hillestad sa seg ferdig med lokalpolitikk etter siste periode som ordfører i Re kommune, men så har Senterparti-kolleger både her i Re og i Tønsberg klart å jenke det til:

– Jeg har i alle fall vært klar på at jeg ikke ønsker noen topp-plass. Men etter hvert som vi har snekra på den nye kommunen har det blitt mer og mer interessant å følge med på hvordan den vil fungere.

Sjøl om det skal tenkes på hele nye Tønsberg kommune, så er det viktig at Re-interessene ivaretas, understreker Thorvald i prat med ReAvisa. – Her kunne jeg i all beskjedenhet muligens ha noe å tilføre?

Hans femteplass er på ingen måte en sikker plass i det nye kommunestyret. Han er ikke gitt stemmetillegg fra partiet, og er avhengig av personstemmer og slengere som alle andre for å komme inn.

Men vi husker at han er den folkevalgte med mest av slikt i tidligere valg i gamle Re – også det siste lokalvalget i 2015.

Åpen for det meste

Skulle han lykkes, har Thorvald et håp om å videreføre den gode tonen politikere og administrasjon har her i Re, og den lave terskelen vi har til næringslivet her i Re, og den korte avstanden mellom innbyggere og folkevalgte generelt.

– Det vil hvert fall jeg prøve å bidra til, hvis jeg får et sete, og det tror jeg resten av Re-gjengen også er innstilt på.

Thorvald åpner mer enn gjerne for andre oppgaver i den nye kommunen: – Det skal jo være fem hovedutvalg i den nye kommunen. Alle vil de nok by på spennende utfordringer. Mest spennende for meg oppleves kanskje utvalget for Plan og bygg, samt utvalget for Miljø, teknikk og næring, sier Thorvald til ReAvisa.

Karoline Fadum, Trygve Ånestad og Ragnar Kirkevold er tre andre reinger som også vaker på topp-ti på Senterparti-lista.

Kort om Senterparti-lista:

Tønsberg Senterparti har ei liste klar med totalt 27 navn, av dem over halvparten fra Re: 15 i tallet.

Ordførerkandidat Steinar Solum er fra Åsgårdstrand og er i dag bystyrerepresentant for partiet i Tønsberg. Tre av de fem øverste på lista er fra Re, der alle tre sitter i dagens kommunestyre. Ringreven Thorvald Hillestad, ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens, står på femteplass på lista.

De to første på lista har fått et stemmetillegg. Lista består av 11 kvinner og 16 menn, og gjennomsnittsalderen er 53,5 år.

1. Steinar Solum, Åsgårdstrand, 1958

2. Heidi Myhre, Våle, 1968

3. Svein Holmøy, Revetal, 1966

4. Jill Eirin Undem, Vear, 1978

5. Thorvald Hillestad, Revetal, 1951

6. Øyvind Oppegård, Barkåker, 1970

7. Karoline Fadum, Ramnes, 1991

8. Trygve Ånestad, Våle, 1959

9. Ragnar Kirkevold, Ramnes, 1964

10. Gunn Hesby, Sem, 1958

11. Karl Terje Wold, Barkåker, 1967

12. Cathrine Bøhle, Revetal, 1972

13. Monica Hotvedt, Sem, 1965

14. Øyvind Solheim, Våle, 1959

15. Hans Olav Askjem, Undrumsdal, 1971

16. Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg, Ramnes, 1994

17. Else Marie Fevang Farnes, Barkåker, 1960

18. Harald Brein, Våle, 1959

19. Christina Sophie Myklebust, Tønsberg, 1999

20. Ronny S. Pettersen, Tønsberg, 1972

21. Vigbjørn Bue, Revetal, 1955

22. Gunnhild Våge, Tønsberg, 1954

23. Njål Kverneland, Revetal, 1942

24. Ann-Sophie Myklebust, Tønsberg, 1972

25. Ivar Sørby, Revetal, 1955

26. Tor Våge, Revetal, 1960

27. Grete Søgard, Vear, 1958

