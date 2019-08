Ti reinger kjemper om ett KrF-sete i nye Tønsberg

Ordførerkandidaten er med stemmetillegg sikra plass i det nye kommunestyret, men hvem som inntar det andre setet KrF ligger an til å få i nye Tønsberg – ja, det er helt åpent. Først på lista av totalt ti reinger er Johan Christian Haugan og Benedichte Lyngås.

KrF har to kommunestyrerepresentanter i både Re og Tønsberg i dag. Men på siste meningsmåling går partiet mye tilbake i forhold til valgresultatet i Re og Tønsberg for fire år siden.

Partiet ligger derfor an til å få fortsatt to representanter i nye Tønsberg, til tross for at kommunestyret blir utvida til 49 representater – fra 25 i dagens Re og 39 i dagens Tønsberg.

Helt åpent om det andre KrF-setet

Ordførerkandidat er Alexander Bakke Hangaas fra Vear – og han er den eneste på lista med stemmetillegg.

Det vil si at resten av lista stiller helt likt – uten stemmetillegg fra partiet – når det gjelder det andre setet KrF ligger an til å få i nye Tønsberg:

Reingen først på lista står på tredjelpass: Johan Christian Haugan med gårdsbruk i Vivestad, men med bostedadresse i Tønsberg.

Og på fjerdeplass: Benedichte Lyngås fra Våle, dagens gruppeleder for KrF i Re kommunestyre, og medlem i Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg.

– Jeg brenner for KrF og politikken vi står for, og har stor tro på vårt program for den nye kommunen, sier hun til ReAvisa. Og understreker:

Trenger folk fra Re

– Det er viktig å videreføre det vi har vedtatt i den politiske plattformen. Vi trenger representanter fra Re i det nye kommunestyret, og jeg stiller gjerne fordi vi trenger lokalkunnskapen om Re i det nye kommunestyret.

– Jeg er glad i Re og stolt av Re, og ivrer for å få noe av den gode ånden og kulturen vi har her inn i den nye kommunen, sier Benedichte som har vært sentral i sammenslåingen som medlem i Fellesnemnda.

– KrF sa tydelig ifra at kommunereformen skal ikke være en sentraliseringsreform.

– Ved å være en Re-representant kan jeg påvirke at det gjennomføres i praksis, sier Benedichte til ReAvisa.

Ta vare på den stolte Re-identiteten

Benedichte Lyngås nevner også kampsaker som jordvern, sykkelstier, og busstilbud, arealpolitikk for utkantstrøkene i den nye kommunen.

– Skal vi samle alt i sentrum, eller kan vi ta hele kommunen i bruk?, spør hun retorisk i prat med ReAvisa.

– Å være en stemme for Re sine innbyggere, arealet, og beholde bygda Re som identitet i den nye storkommunen – det er min viktigste motivasjon til å ville henge med videre.

Ti fra Re stiller i praksis likt

Sånn som valgsystemet er lagt opp, stiller i praksis både Lyngås og Haugan likt med alle de andre på lista – bortsett fra ordførerkandidaten med stemmetillegg fra partiet.

Og da finner vi følgende fra Re: Karl Erik Kjær fra Ramnes, Roar Gunnerød fra Fon, Wenche Weum Bue fra Fon, Inger Trolldalen fra Våle, Randi Anne Skårdal fra Våle, Egil Rønning fra Våle, Berit Sveen Horn fra Våle, og Eirik Silseth fra Våle.

Personstemmer og slengere vil være helt utslagsgivende på hvem som møter som folkevalgt etter valget, og om det blir en reing eller ikke fra KrF i det nye kommunestyret i nye Tønsberg.

Kort om KrF-lista:

Tønsberg KrF har ei liste klar med totalt 36 navn, av dem 10 fra Re.

Ordførerkandidat Alexander Bakke Hangaas er fra Vear, og to av de fem øverste er fra Re: Johan Christian Haugan fra Vivestad og Benedicthe Lyngås fra Våle.

Den første på lista har fått et stemmetillegg. Lista består av 21 kvinner og 15 menn, og gjennomsnittsalderen er 55 år.

1. Alexander Bakke Hangaas, Vear, 1971

2. Stine Næss Askjer, Narverød, 1973

3. Johan Christian Haugan, Vivestad/Tønsberg, 1951

4. Benedicthe Lyngås, Våle, 1971

5. Reidar Smidsrød, Sem, 1949

6. Mildrid Haugrønning Søndbø, Tønsberg, 1957

7. Jon Åsheim, Eik, 1957

8. Julie Anethe Blystad, Tolvsrød, 2001

9. Karl Erik Kjær, Ramnes, 1997

10. Roar Gunnerød, Fon, 1973

11. Wenche Weum Bue, Fon, 1950

12. Berit Askjer Lien, Eik, 1962

13. Anders Rønningen, Eik, 1974

14. Nils Petter Buer, Eik, 1962

15. Inger Trolldalen, Våle, 1959

16. Tor Johansen, Gauterød, 1967

17. Espen Trydal, Tønsberg, 1982

18. Marianne Mjøen, Vear, 1985

19. Anna Marie Johannesen, Sem, 1960

20. Randi Anne Skårdal, Våle, 1961

21. Egil Rønning, Våle, 1950

22. Bjørg Stuestøl, Husvik, 1955

23. Ove Haugland, Eik, 1961

24. Berit Sveen Horn, Våle, 1975

25. Robin Andre Solberg, Tønsberg, 1991

26. Stine Madelen Noreng, Tønsberg, 1985

27. Eirill Trongkleiv Tyvand, Eik, 1981

28. Anne-Lise Skarstad, Tolvsrød, 1946

29. Ida Holm Johansen, Gauterød, 1968

30. Ann Therese Luhr, Tønsberg, 1959

31. Hans Børge Nordstrand, Eik, 1984

32. Elsa Skarbøvik, Jarlsø, 1948

33. Eirik Silseth, Våle, 1969

34. Marianne Bakke Hangaas, Vear, 1972

35. Annemor Skauen, Tolvsrød, 1963

36. Elsie Haraldseth, Presterød, 1940

