Bare en FrP-er fra Re i det nye kommunestyret?

Fremskrittspartiet sliter nasjonalt, men også lokalt. Partiet ligger an til å få like mange representanter i nye Tønsberg som i dagens Re kommunestyre – 4 i tallet – sjøl om kommunestyret går fra totalt 25 representanter i dagens Re til hele 49 i nye Tønsberg.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

FrP har tradisjonelt sett hatt forholdsvis større oppslutning i Re enn i dagens Tønsberg. I begge kommuner er partiet med å regjere, her i Re med varaordfører.

Målet i våres var tre FrP-ere fra Re, men med dalende oppslutning både nasjonalt og lokalt kan det bli et vanskelig mål å nå.

FrP i fritt fall

Fremskrittspartiet har i dag fire av 25 kommunestyre-representanter i Re, og til sammenlikning bare fem av 39 bystyrerepresentanter i Tønsberg.

I den siste meningsmålingen får partiet 7,8 prosent oppslutning, og det hadde gitt fire kommunestyrerepresentanter i nye Tønsberg.

Det er den største tilbakegangen av samtlige partier i forhold til resultatene for Re og Tønsberg sammenlagt fra forrige lokalvalg.

Men dagens varaordfører i Re Frode G. Hestnes fra Våle er fortsatt sikra plass, hvis denne målingen hadde vært valgresultat.

Det er fordi han er en av de fire øverste på lista med stemmetillegg fra partiet.

Re må ikke bare forsvinne inn i den nye kommunen

– Jeg stiller fordi jeg brenner for Re og vil være med å bygge en ny kommune, og sikre at vi faktisk bygger en ny kommune – ikke at Re bare blir lagt inn under Tønsberg, sier Frode G. Hestnes til ReAvisa.

– Begge kommuner har gode kvaliteter som vi skal bygge videre på, sier Frode, som i våres spådde at han får med seg to reinger til i styre og stell i nye Tønsberg.

Det skal holde hardt slik målingene ser ut nå.

Skulle FrP få inn flere enn de fire med stemmetillegg, er det flere reinger som slåss om den eller de plassene.

Flere reinger med lang fartstid i lokalpolitikken

Bente Torun Brekke fra Våle har vært med lenge i lokalpolitikken i Re, også som gruppeleder for FrP i kommunestyret. Hun står på femteplass på lista, den første plassen uten stemmetillegg fra partiet.

– Motivasjonen min er å bidra til at sammenslåingen og den prosessen vi er inne i skal bli best mulig for alle kommunens innbyggere, forteller Bente Torun Brekke til ReAvisa.

– Det å bidra sammen med de andre folkevalgte fra denne delen som i dag er Re kommune, til å få gjennomslag for gode løsninger sånn at ikke Re forsvinner i den nye kommunen.

En annen ringrev i lokalpolitikken i Re, Trond Ekstrøm fra Revetal, står på sjuendeplass, og Martin Gulbrandsen fra Revetal på niendeplass.

Kort om FrP-lista:

Tønsberg FrP har ei liste klar med totalt 27 navn, av dem fem fra Re.

Ordførerkandidat Bent Molvær er fra Tønsberg, og fire av de ti øverste er fra Re: Nåværende varaordfører i Re Frode G. Hestnes, Bente Torun Brekke, Trond Ekstrøm og Martin Gulbrandsen. De fire første på lista har fått et stemmetillegg.

Lista består av 10 kvinner og 17 menn, og gjennomsnittsalderen er 57 år.

1. Bent Moldvær, Tønsberg, 1952

2. Frode G. Hestnes, Våle, 1976

3. Ellen Eriksen, Tønsberg, 1972

4. Anne-May Hogsnes, Tønsberg, 1953

5. Bente Torun Brekke, Våle, 1965

6. Erik Steenbuch, Tønsberg, 1960

7. Trond Ekstrøm, Revetal, 1964

8. Per Morgan Sæbø, Vear, 1971

9. Martin Gulbrandsen, Revetal, 1992

10. Dagfinn Tveiten, Tønsberg, 1954

11. Bent Kittelsen, Tønsberg, 1963

12. Trond Mathisen, Tolvsrød, 1952

13. Harald Madsen, Tønsberg, 1947

14. Silje Marie Hassum, Tønsberg, 1995

15. Elisabeth Samsing, Tolvsrød, 1959

16. Inger Lexow, Husøysund, 1939

17. Christopher William Steenbuch, Tønsberg, 1990

18. Tone Stigen, Ramnes, 1961

19. Mona Sjøvold, Tønsberg, 1972

20. Gunn Margrethe Linnerud, Tolvsrød, 1952

21. Stian Thoresen Sommerstad, Tønsberg, 1996

22. Rune Henry Klevstad, Tolvsrød, 1972

23. Ernst Helge Linnerud, Tolvsrød, 1958

24. Terje Bonde, Tønsberg, 1944

25. Svein Romøren, Tolvsrød, 1958

26. Steven Singam, Tønsberg, 1946

27. Sandy Hai-Shan Steenbuch, Tønsberg, 1958

