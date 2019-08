Vil Arbeiderpartiet vokse videre inn i nye Tønsberg?

Arbeiderpartiet var ved det siste lokalvalget i Re hakk i hæl med Senterpartiet. Kanskje fortsetter Arbeiderparti-veksten i Re inn i nye Tønsberg.

Senterparti-styret ble for første gang utfordra i det aller siste lokalvalget i Re kommunes historie:

Arbeiderpartiet havna rett bak i oppslutning og fikk like mange representanter i kommunestyret, seks i tallet.

Nye Tønsbergs største parti?

I Tønsberg var Arbeiderpartiet klart størst ved forrige lokalvalg. Og Arbeiderpartiet er ifølge den siste meningsmålingen nye Tønsbergs største parti.

Det skal også sies at Arbeiderpartiet har ved noen stortingsvalg fått størst oppslutning i Re – men i lokalvalg har oppslutningen vært lavere.

Minst to reinger er klare for å representere Arbeiderpartiet i et nytt kommunestyre: Trude Viola Antonsen fra Ramnes og Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal.

Begge reingene, som står på tredje- og fjerdeplass på lista, har fått stemmetillegg fra partiet, i likhet med alle de seks første på lista.

– Drivkraften er å gjøre det bedre for folk!

De er begge rutinerte lokalpolitikere med lang fartstid fra Re-politikken, og er også godt inni sammenslåingsprosessen:

Trude Viola Antonsen sitter i Fellesnemda for sammenslåingen av Re og Tønsberg, og gleder seg til å være med videre på å skape en ny, fin kommune, forteller hun til ReAvisa:

– Politikk bunner i et ønske om å forandre og gjøre ting bedre, og jeg mener vår politikk vil gjøre den nye kommunen til et bedre sted å bo, jobbe og være, sier Trude Viola Antonsen i prat med ReAvisa.

– Så drivkraften er å gjøre det bedre for folk!

Røtter og tilhørighet i Re

Lars Jørgen Ormestad er imponert over jobben som er gjort av Fellesnemnda:

– Re og Tønsberg har klart å finne de viktigste kvalitetene ved de to kommunene, og det vil jeg bidra til at vi fortsetter med i den nye kommunen.

– Jeg er motivert for å gjøre en jobb for hele nye Tønsberg, samtidig som jeg har røtter og tilhørighet i Re og vil passe på at Re ikke blir glemt inn i den nye store kommunen.

Mange kan krabbe oppover AP-lista

Arbeiderpartiet ligger an til å få 14 representanter i det nye kommunestyret for den nye kommunen. Det er flest mandater av alle partiene i siste meningsmåling før lokalvalget.

– Hvor mange representanter det blir fra Re avhenger veldig av kryssing og slengere – noe som det ser ut for at Re faktisk har gjort mer av enn Tønsberg, forteller Lars Jørgen Ormestad.

Han håper reinger fortsetter å benytte seg av den muligheten og skyver folk fra denne delen av den nye kommunen oppover listene.

– Vi håper jo at både Thordis Skallist Hovet på 9. plass, Elin Sommerstad Gebuhr på 19. plass, Renathe Fekene på 21. plass, og alle de andre reingene skal krabbe oppover lista vår.

Kort om Arbeiderparti-lista:

Tønsberg Arbeiderparti har ei liste klar med totalt 53 navn, av dem 11 fra Re.

Ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen er fra Sem, og tre av de ti øverste er fra Re: Trude Viola Antonsen fra Ramnes, Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal og Thordis Skallist Hovet fra Vivestad. De har samla sett lang fartstid fra lokalpolitikken i Re, og tidligere Ramnes og Våle.

De seks første på lista har fått et stemmetillegg. Lista består av 26 kvinner og 27 menn, og gjennomsnittsalderen er 49 år.

1. Anne Rygh Pedersen, Sem, 1967

2. Per Martin Aamodt, Tønsberg, 1958

3. Trude Viola Antonsen, Ramnes, 1969

4. Lars Jørgen Ormestad, Undrumsdal, 1980

5. Gunhild Rui, Eik, 1972

6. Roar Howlid, Tønsberg, 1999

7. Anne Holm Moen, Eik, 1969

8. Ketil Teigen, Tønsberg, 1962

9. Thordis Skallist Hovet, Vivestad, 1971

10. Eivind Yrjan Stamnes, Tønsberg, 1998

11. Kari Asmyhr, Tolvsrød, 1951

12. Tony Christensen, Tolvsrød, 1989

13. Lisbeth Johansen, Eik, 1949

14. Tor Erik Nyberg, Tønsberg, 1983

15. Liselotte Aune Lee, Tønsberg, 1967

16. Rune Mathiassen, Eik, 1976

17. Julie Staff Iversen Eikeland, Tolvsrød, 2000

18. Mian Hamid Rizwani, Barkåker, 1958

19. Elin Sommerstad Gebuhr, Revetal, 1973

20. Iver Anton Kristiansen, Tønsberg, 1948

21. Renathe Fekene, Fon, 1988

22. Tom Granli, Vear, 1962

23. Kristina Emberland, Tønsberg, 1960

24. Jan Olav Hay, Sem, 1949

25. Sissel Rotmo, Ramnes, 1964

26. Saqlain Raza Naqvi, Barkåker, 1957

27. Gunn Sesilie Lavik, Tolvsrød, 1964

28. Olaf Franck Mathiassen, Vear, 1944

29. Miriam Holtan Buhl, Våle. 1999

30. Nils Erik Dahle, Tønsberg, 1971

31. Anne-Merethe Frostad Nilsen, Tolvsrød, 1963

32. Tom Åge Jacobsen, Tønsberg, 1951

33. Hilde Falck Vik, Tønsberg, 1965

34. Einar Borgmann, Revetal, 1947

35. Kirsten Fagerli-Hanssen, Tolvsrød, 1949

36. Magne Gåsland, Vear, 1945

37. Brit Laila Olsen, Tønsberg, 1942

38. Rolf Lilleås, Tolvsrød, 1955

39. Hegemor Øien, Sem, 1974

40. Bjørn Stian Lunden, Tolvsrød, 1984

41. Kirsten Ormestad, Revetal, 1950

42. Tor Svarva, Eik, 1973

43. Monica Øren, Revetal, 1964

44. Dana Barzingi, Tønsberg, 1990

45. Marianne Kvalheim Kølner, Eik, 1969

46. Kim Finseth, Eik, 1985

47. Erlend Christensen, Tønsberg, 1981

48. Jan Egil Levorsen, Tønsberg, 1965

49. Mona Snørteland Gramer, Tønsberg, 1958

50. Karl Reite, Tolvsrød, 1951

51. Even Bjore Hopen, Tønsberg, 2000

52. Siri H. Søderberg, Eik, 1971

53. Lena Anneli Sanner Borge, Fon, 1982

