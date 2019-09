Det ble en fantastisk flott musikk- og mingle-kveld i John Pedersens ånd, som understreker til det fulle hvor mye han har betydd for så mange.

– Takk John, for alt du har gjort og alt du har lært oss.

Det var siste takk fra mannen som organiserte det musikalske, Frank Wedde. Resten sto gode venner for, og lokalet ble stilt til disposisjon av Kulturhuset Elverhøy.

Latter og tårer om hverandre

Det var akkurat dette John Pedersen ønska seg. Istedenfor en begravelse.

Og akkurat sånn som han hadde ønske seg det, sånn ble det på Elverhøy torsdag 12. september 2019 – litt over to uker etter at bautaen i lokalsamfunnet gikk bort.

Musikk, gode historier, flotte taler, og små samtaler overalt ute og inne på et fullsatt Elverhøy.

En kveld helt i Pedersens ånd, for å minnes en hedersmann.

Det var latter, gåsehud, tårer og enda mer latter – om hverandre, hele kvelden.

– Jeg gidder f…. ikke å gå på skole!

En kort historie fra helt bakerst på scenen sier alt om rektor Pedersen.

Trommis Reidar Ektvedt sa klart ifra som ungdomsskole-elev: – Jeg gidder f…. ikke å gå på skole!

Da foreslo Pedersen at han kunne gjøre nettopp det – droppe skolen. Komme og gå som han ville.

– Jeg ble jo superhappy, og var hjemme en dag, så en dag til, men da holdt jeg på å kjede meg i hjel. Så tredje dagen dro jeg på skolen og blei der.

– Så Pedersen visste hva han dreiv med.

Tillit først – alltid

At Pedersen har mye av æren for kulturkommunen Re, er det ingen tvil om. Han tviholdt på musikk valgfag som rektor. Han la alt til rette for at ungdom skulle få utfolde seg – også musikalsk.

Han rigga til øvingsrom hjemme i kjelleren som folk kunne låne. Han stola på elevene sine, så de kunne bruke ungdomsskolen etter skoletid.

– Det gikk bra. Tillit først – alltid, var Pedersens mantra.

En ære å få være med og hylle Pedersen

Kulturkvelden til minne om Pedersen ble den aller flotteste av alle flotte kulturkvelder vi har hatt her i Re.

Det ble en lang rekke med morsomme, nostalgiske og nydelige musikalske innslag, der de flinke folka på scenen fortalte på hver sine måter hvor mye Pedersen har betydd.

Og at det var en ære å få være med og hylle ham på en kveld som dette.

Minnehyllesten ble sendt direkte til Res vennskapskommune Katwe i Uganda.

– Vi var så glade i Pedersen, sier Henry Kabibiri på direkten fra Katwe.

Det var vi her i Re, også.

Se flere bilder fra minnehyllest for John Pedersen: