John Pedersen (1942 – 2019) til minne: Rektoren som møtte ungdom med tillit og respekt

MINNEORD: – Tillit kommer først, sa alltid John Pedersen, rektor gjennom ett par generasjoner på Revetal ungdomsskole.

ReAvisa skreiv om John Pedersen da pensjonisttilværelsen venta på tampen av skoleåret 2009/2010.

Han fortalte om førsteinntrykket av Revetal:

«Her kan jeg umulig bo!»

Men Pedersen visste godt at alle og enhver kan bomme litt. Det gjaldt han sjøl – for han ble hele yrkeskarrieren og livet ut her i Re.

Og det kan hvert fall gjelde ungdom som prøver og feiler på veien mot voksenlivet.

Derfor var Pedersen en god rektor for alle, men kanskje aller mest for de som sleit litt.

– Ungdom har vært ungdom hele tida, på godt og vondt, sa Pedersen:

– De er kanskje mer åpne nå en før, men også mer utfordrende. Nå kaller alle meg for ”John”, før ble jeg kalt ”Pedersen”.

Pedersen styrte skuta med ei stødig hånd i tre tiår. Sjefen over alle sjefer. En du hørte på. En med autoritet.

Ikke fordi han var så streng og stram i klypa, men fordi han satte seg i respekt på den rette måten.

Ett par generasjoner reinger tenker først og fremst på rektor Pedersen når vi tenker på Revetal ungdomsskole.

Pedersen ble født i 1942, og vokste opp i mer sentrale strøk på Strømmen, rett utenfor Oslo.

– Hvordan var det å komme til lille Ramnes og Våle?, spurte ReAvisa:

– Det var rart første gang. Jeg fulgte veiskiltet fra Undrumsdal, og da jeg kom over Bakkane tenkte jeg «her kan jeg umulig bo».

Sjøl om førsteinntrykket var så som så, fortalte han at han aldri angra på at han ble her. Sjøl om han fikk flere andre spennende jobbtilbud, valgte han Revetal.

– Jeg har gleda meg til hver eneste dag på jobb!

Også utenom jobb og ikke minst i aktive pensjonist-år har Pedersen vært full av engasjement: I organisasjoner, i idrett, i politikk, og ikke minst Katwe og Re-samarbeidet.

Pedersen var en person man ble glad i, på tvers av landegrenser og kulturer.

Engasjementet var ekstra stort for ungdom – helt til det siste:

Pedersen engasjerte seg veldig for å beholde 1986-bygget på ungdomsskolen, med garasje og mekkeplass, et gammelt skolekjøkken, musikkrom og studio, og skaterom i kjelleren.

Perfekt som ungdomshus, mente Pedersen, og mange med ham.

Helt til siste slutt ble det skrivi engasjerte leserinnlegg i lokalavisa: – Så lenge bygget står, er det håp!

Men han ble ikke hørt, og var oppgitt over det. Akkurat som han var oppgitt over hvordan arbeidstida hans ble tatt beslag på av stadig flere møter som hopa seg opp i kalenderen.

Det var en utvikling han ikke likte.

Pedersen ville være ute blant ungdommen, ute blant folk, og snakke direkte med de det gjelder, de som kjenner hvor skoen trykker. Det er da de beste beslutningene tas.

Ikke sitte på et kontor eller et møterom og ta beslutninger som ikke er solid forankra hos de det faktisk gjelder.

Han dreiv skole sånn, han utførte styreverv og samfunnsplikter på den måten, og han gjorde sin borgerplikt i politiske verv i samme stil.

Pedersen levde rett og slett etter det samme prinsippet på alle felt her i livet.

Beskjeden var klar i avskjedsintervjuet i ReAvisa:

– Det jeg liker absolutt minst med jobben er alle møtene som bare har balla på seg. Det tar mye tid, og det er ikke alltid det kommer så mye ut av det.

Og tilsvarende, på den andre sida: Det beste med jobben var å møte elever av alle slag.

John Pedersen tok utdanningen på Oslo offentlige lærerhøyskole, før det ble to år med engelsk og historie på Universitetet i Trondheim.

Før han kom til Revetal var han lærer på Nordkapp i ett par år.

Pedersen fikk også jobb på Den norske skolen i London, men takka nei. Han angra aldri på at han ble på Revetal ungdomsskole.

– Det var på Revetal ungdomsskole jeg aller helst ville jobbe.

Først var det to år som lærer, for det meste underviste han i historie og engelsk. Etter det sosiallærer i seks år, før inspektør i to år.

Så kom tilbudet om å bli rektor – og i den stillingen satt han hele yrkeslivet ut.

Pedersen var en synlig rektor. En god rektor.

Pedersen valgte å stole på elevene: – Tillit kommer først!

Han lot elever få bruke ungdomsskolen, med musikkrom, gymsal, med mer, også etter vanlig skoletid.

– Det gikk alltid greit, fortalte han til ReAvisa da han oppsummerte sine over 40 år ved Revetal ungdomsskole.

For sin innsats – langt utover det stillingen i seg sjøl krevde – ble han hedret med Kongens fortjenestemedalje, året etter han ble pensjonist.

ReAvisa skreiv: Ved tildelingene ble det lagt vekt på John Pedersens lange tjeneste ved Revetal ungdomsskole. I tillegg har John Pedersen vært engasjert i politikken i en mengde verv i Arbeiderpartiet både lokalt og på fylkesnivå.

Han har vært medlem og leder av forliksrådet, han var styremedlem og styreleder for Kjønnerød gård, i tillegg har han nedlagt mye tid i sine verv for travsporten, som formann i Fon travforening og seinere i Re travforening i en årrekke. Han har også vært styremedlem i både Vestfold Travforbund og Jarlsberg Travbane AS.

John Pedersen visste at alle gjør feil. Spesielt i ungdomstida kan det være fort gjort å dumme seg litt ut. Men det er hvordan du retter opp i trøblet du har stelt i stand som teller.

Pedersen var en moderne pedagog og rektor – allerede fra slutten av 1960-tallet. Flere generasjoner reinger har mye å takke ham for.

En real kar, tvers igjennom.

Savnet er stort her i Re, men også langt utenfor landegrensa. Hedersmannen har gjort inntrykk på og hjulpet mange i løpet av et innholdsrikt liv med et stort engasjement for andre, både i jobb og fritid.

John Pedersen døde lørdag 24. august 2019, 76 år gammel.

For ReAvisa

Stian Ormestad