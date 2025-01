Ruster seg for vintervær i Re: – Alt av tilgjengelig mannskap er klare for å gjøre en ekstra innsats

Hjemmeundervisning for elever ved Re VGS, men ellers skal elever ved barne- og ungdomsskole møte som normalt. Det fryktes trafikale problemer, forsinkede og innstilte busser, og folk oppfordres til å holde seg hjemme og unna veiene hvis de kan.

– Vi har økt beredskapen og har planlagt for hvordan vi best håndterer været som er meldt, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen i en pressemelding til ReAvisa.

Der forsikrer Tønsberg kommune at staben skal være forberedt på det kraftige snøværet som er meldt til uka, i kombinasjon med mye vind og store temperatursvingninger.

Kan bli lengre ventetid

Det er nemlig sendt ut oransje farsevarsel med mye snø og vind de neste dagene, fra Meteorologisk institutt. Ifølge værmeldingene ser det ut som mandag ettermiddag og tirsdag vil bli de mest krevende dagene lokalt, da sludd og vind kan føre til holkeføre flere steder.

Tønsberg kommune forteller om lokale utfordringer som kan komme i ei pressemelding søndag kveld 5. januar 2025: Det kraftige snøværet med påfølgende vind og holke, kan føre til utfordringer for blant annet hjemmetjenesten.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt prioritering og eventuell ventetid i hjemmetjenesten, dersom dette blir aktuelt, forteller kommunedirektøren. Det kan bli lengre ventetid.

Følger situasjonen tett

Alt tilgjengelig brøytemannskap er nå ute for å holde veinettet åpent. Skoler og barnehager holder åpent som normalt mandag morgen. Ifølge kommunedirektøren bor fleste barn og unge i Tønsberg kommune i gåavstand til barnehage og skole, så sjøl om skoleskyssen skulle bli innstilt så holder vi barnehager og skoler åpne.

Tønsberg kommune følger situasjonen tett, og har beredskap for strømbrudd, holkeføre og stengte veier. – Jeg oppfordrer befolkninga til å holde seg orientert om værsituasjonen, og om å følge kommunens hjemmesider for informasjon om eventuelle endringer i tjenestetilbudet vårt, sier kommunedirektøren.

Sånn det ser ut nå, er det vinden som vil skape størst problemer lokalt de neste dagene. – Nå er det viktig at vi tar det med ro, kjører forsiktig og at vi ikke tar noen sjanser, sier kommunedirektøren.

Kommunedirektøren oppfordrer også alle til å ta en ekstra titt innom naboen eller andre man vet kan få problemer i snøværet.

Vanskelige kjøreforhold

Vestfold fylkeskommune ruster seg også til kraftig snøvær: – Været som kommer vil føre til vanskelig framkommelighet i form av glatte veier og utfordringer for framkommeligheten på fylkesveiene, skriver fylkeskommunen i ei pressemelding søndag kveld 5. januar 2025.

Meteorologisk institutt melder store nedbørsmengder, temperatursvingninger og mye vind. I løpet av mandag vil det komme mellom 30 og 50 centimeter snø. Mandag ettermiddag og tirsdag forsetter nedbøren kombinert med at blir det mildere og mye vind.

Denne kombinasjonen kan gi vanskelige kjøreforhold og føre til forsinkelser og innstilling av bussrutene til Vestfold Kollektivtransport.

Alt av tilgjengelig mannskap

Samferdselsavdelingen i Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med Statsforvalteren og Veitrafikksentralen, har gjennom helga fulgt utviklingen i værprognosene, og er i full beredskap. Alle mannskap er klare for å ta unna det som kommer. Det er satt inn ekstra brøyteenheter der det kan bli nødvendig.

Siden det tar to til tre timer å kjøre en brøyterode vil det trolig bli vanskelige kjøreforhold til tider, men alt av tilgjengelig mannskap er klare for å gjøre en ekstra innsats.

Vestfold fylkeskommune vil iverksette nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten langs fylkesveiene.

Hjemmekontor og digital undervisning

– Det er ikke mulig å være over alt hele tida og det bes om forståelse for at det kan ta noe tid før publikums ønsker om brøyting blir imøtekommet. Det oppfordres også at alle som må ut i trafikken ferdes etter forholdene, sier leder for drift og vedlikehold på samferdsel i Vestfold fylkeskommune Trond Haugstad.

Vestfold fylkeskommune oppfordrer til at de som har mulighet for å benytte hjemmekontor gjør det mandag og tirsdag. Det vil bli digital undervisning på de videregående skolene i Vestfold mandag og tirsdag, heter det i ei pressemelding seinere på søndagen 5. januar 2025.

Det vil bli noen unntak der elevene bes om å møte, men dette håndterer rektorene på sin respektive skole. Hverdagslivelevene skal møte som vanlig på alle skolene.

– Vi prioriterer elever med spesielle behov, og gjør vårt ytterste for at disse elevene skal få vanlig undervisning, sier fylkesdirektør Toril Eeg.

Problemer for bil, buss og tog

– Så langt det er mulig, vil bussene kjøre som normalt. Det kan imidlertid oppstå forsinkelser og innstillinger på kort varsel. Vi anbefaler alle reisende å beregne ekstra tid og holde seg oppdatert, sier fylkesdirektøren.

Oppdatert informasjon finner du fortløpende på vkt.no, i reiseplanleggeren på vkt.no eller i appen VKT Reise. Togtrafikken blir redusert på Østlandet mandag og tirsdag på grunn av varsel om mye snø og vind, melder Bane NOR i ei pressemelding.

Fra mandag morgen vil det bli kjørt tog på alle toglinjene, men noen tog blir dessverre innstilt på grunn av de store snømengdene som er venta kombinert med sterk vind mandag formiddag.

