Tønsberg kommune: – Fortsatt økt beredskap

Tønsberg kommune fortsetter å følge situasjonen tett, og har beredskap for strømbrudd, holkeføre og stengte veier. Ungdomsskole- og barneskolene holder åpent som normalt tirsdag, mens Re VGS fortsatt har hjemmeundervisning.

Meteorologisk institutt har utvidet farevarselet for svært mye snø på Østlandet. Det første farevarslet kom søndag. Snøen vil vare lenger enn først antatt, og også gå over til regn i løpet av natt til tirsdag.

Dette kan føre til svært glatte veier. Det er fare for strømbrudd som følge av vinden og den store snømengden.

Barnehager og skoler åpne tirsdag

– Vi holder barnehager og skoler åpne i morgen tirsdag 7. januar, sjøl om farevarselet er noe utvida, forteller kommunedirektør Mette Vikan Andersen i ei pressemelding mandag kveld 6. januar 2025.

– De fleste barn og unge i Tønsberg bor i gåavstand til barnehage og skole, så sjøl om skoleskyssen skulle bli innstilt så holder kommunen barnehager og skoler åpne. VKT-appen gir informasjon i sanntid om bussene går som normalt.

Vestfold fylkeskommune varsla allerede søndag at de videregående skolene skulle ha hjemmeundervisning for de fleste av elevene både mandag og tirsdag.

Brøyter på full kapasitet

Alt av kommunens brøytemannskap har jobbet på spreng siste døgnet for å holde tritt med snøfallet, og fortsetter med å ha alt tilgjengelig mannskap ute. Det kan ta litt tid før akkurat din vei er rydda for snø.

Værsituasjonen kan bety at det blir noe lengre ventetid enn normalt for besøk fra hjemmetjenesten eller andre kommunale helse- og omsorgstjenester tirsdag. – Det er mulig at vi må prioritere besøkene våre, og at noen planlagte besøk blir avlyst, forteller kommunedirektøren.

Dersom planlagte besøk blir avlyst, så kontakter kommunen de det gjelder direkte. Videre holde kommunens transporttjeneste stengt, de som blir berørt kontaktes direkte. Læringssenteret holdes også stengt tirsdag.

Infosenter på Revetal

Tønsberg kommune har økt beredskapen i forbindelse med snøfallet, og følger situasjonen tett. – Dersom vi skulle være riktig uheldige å oppleve at vi mister både strøm og elektrisk kommunikasjon på likt, så vil det bli oppretta et informasjonssenter på kommunehuset på Revetal og rådhuset i Tønsberg.

– I tillegg vil legevakta og alle kommunens sjukehjem og helsehus være kontaktpunkter for innbyggere som har behov for å komme i kontakt med nødetatene i en slik situasjon, forteller kommunedirektøren.

Mer informasjon om kommunens beredskapsarbeid finnes på kommunens nettsider.

– Hvis du kan så la bilen stå

Statens vegvesen holder på rådet som gjelder for mandag også for tirsdagen: Kan du la være å legge ut på veien, så la bilen stå. – Skal du ut og reise disse dagene, må du sørge for å holde deg oppdatert om situasjonen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Hver og en må vurdere mulige konsekvenser før man eventuelt legger ut på tur. – Hvis flere vurderer at de kan la bilen stå, så gir det færre biler på vegene, som igjen gjør det lettere å komme fram for de som må komme fram:

– Ambulanser, brann og politi, brøytebiler og andre med viktige oppgaver ute på veiene, sier avdelingsdirektøren i Statens vegvesen i ei pressemelding.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.