Ny bil? Da kan du få deg en overraskelse på glatta

Tyngre biler trenger flere meter å bremse på. Elbiler drar på mer vekt enn fossilbiler, og nyslåtte elbil-eiere kan få seg en overraskelse på glatta.

Uansett hva du setter deg bak rattet på, så er det lurt å bli godt kjent med hvordan bilen bør kjøres på vinterføre. Spesielt gjelder det i elbil-overgangen, der nye biler med tunge batterier stort sett er betraktelig tyngre enn eldre fossilbiler.

Snø og sludd og temperaturer rundt null er en farlig blanding, advarer forsikringsselskapet If i ei pressemelding til ReAvisa. Kombinert med tyngre biler som drar rundt på ei batteripakke, kan det bli veldig farlig.

Høyere vekt gir lengre bremselengde

– Særlig de som har fått seg ny bil siden sist vinter kan få seg en virkelig overraskelse på glatt føre, sier Andre N. Oldebråten, leder for bilskader i If. – Det er viktig å ha gjort seg godt kjent med hvordan bilen virker på vinterføre. Biler er konstruert forskjellig, og det påvirker hvordan du skal kjøre bilen.

– Hvor tung bilen er påvirker for eksempel bremselengde. Elbiler er gjerne tyngre enn fossilbiler, og det påvirker bremseegenskapene når det er glatt. Alle sjåfører må venne seg til en ny bil, og sånn har det alltid vært.

– Sørg for å bli kjent med kjøreegenskapene til bilen din før du havner i grøfta eller blir involvert i en ulykke, er rådet fra lederen for bilskader i If forsikring.

Fortsatt utfordrende langs veiene

Det er fortsatt utfordrende å holde snøen unna på de små veiene og busstopp, fortau og gang- og sykkelveier tirsdag formiddag, melder Vestfold fylkeskommune i dag tirsdag 7. januar 2025.

Ruster seg for vintervær i Re, alt av tilgjengelig mannskap er klare for å gjøre en ekstra innsats, het det søndag kveld. Statens vegvesen råder alle som kan å la bilen stå.

Tønsberg kommune meldte om fortsatt økt beredskap mandag. Re VGS har hjemmeundervisning disse dagene.

