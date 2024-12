Til hele Re, fra Gregershølet og omegn sangensemble: God jul fra Fon kirke

Det lokale mannskoret synger jula inn fra Fon kirke, her på ReAvisa.no.

Mannskoret Gregershølet og omegn sangensemble (Goose) ble starta opp så smått for ett års tid siden. På nyåret i år hadde de første øving på Vonheim i Fon. På 17. mai sang de nasjonalsangen fra Gregershølet her på ReAvisa.no. Nå synger de jula inn.

– Vi vil egentlig bare passe på å ønske alle store og små i Re en riktig god jul fra oss i Goose. Og vi håper at julefreden senker seg over de tusen hjem der ute.

Synger med kjærlighet til den flotte bygda vi bor i

– Og at vi fra Re kan være med å skape nye og fine juleminner for alle våre nære og fjerne. Takker også alle som følger oss og ønsker oss godt der ute, det gjør at vi rett og slett digger det vi har starta, sier Thomas Stange på vegne av mannskoret.

Han ser også framover, til det nye året: – Førti flotte menn og ei rå kvinne gleder seg ufattelig til å åpne Revårock i Foynhagen 7. juni 2025, det skal bli en ære.

– Og tusen takk til ReAvisa for å stille opp for lokalmiljøet og fremme den fantastiske bygda vi bor i.

