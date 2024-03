Bli med på øving med Gregershølet og omegn sangensemble – se video

Bygdas siste kulturelle tilskudd kommer kanskje som en overraskelse – også for initiativtakerne sjøl, som ikke ante at det var så stor interesse for et mannskor i Re.

Les mer om mannskoret i papiravisa – mars 2024 – last ned gratis!

I videoen over kan du bli med på mannskorets femte fellesøving, og i papiravisa kan du lese mer om Gregershølet og omegn sangensemble (Goose).

Prosjektet skal munne ut i en familieforestilling og en festforestilling med påfølgende kor-fest lørdag 2. november 2024.

Liker du denne lokalavisa di og vil være med på spleiselaget, er vippsen vår 52 02 82.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.