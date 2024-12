Lyser opp i mørket: – Skikkelig landlig julestemning

Re bygdeungdomslag håpa på tjue traktorer da lokalavisa skreiv om ideen første gang, men de ble tre og kanskje fire ganger så mange – se video over.

Bygdeungdomslaget i bygda vår ville spre landlig juleglede, og oppfordra alle – både egne medlemmer og andre med traktor i Re og omegn – å julepynte og pimpe opp redskapen for et traktorjuletog i en ReAvisa-sak tidligere i førjulstida. Så delte vi ruta for alle som ville se toget.

Det imponerende lange traktortoget tøffa avgårde i kveld, tirsdag 17. desember 2024 – akkurat ei uke før julaften. Mange ble nok overraska over hvor flott det ble og hvor stort oppmøtet var – både med traktorer i toget og tilskuere langs ruta.

– Dette må vi gjøre igjen

Et sted mellom 70 og 80 traktorer var med på hele eller deler av turen, som gikk fra Svinevoll og oppom Våle, videre til Kleiva, så Fon og nedover mot Holtkrysset, der ruta gikk via Askjerdalen til Ramnes sentrum og til siste stoppested i bygdebyen Revetal.

Det er ruteansvarlig Olve Langeland som anslår antallet traktorer. Hvor mange som hadde tatt oppstilling langs løypa for å se på, det er umulig å si – men at det var mange, det er det ingen tvil om.

Ruteansvarlig Olve forteller at det sto folk langs veien og vinka overalt, dette hadde folk fått med seg at skulle skje og «alle» ville få det med seg. – Utrulig morsomt!

– Dette må vi jo gjøre igjen, forteller Olve på filmen i toppen av denne saken.

All slags redskap

Blant de mange ungdommene i traktorer var Isabel Gran fra Høyjord, som fikk seg en luftig ferd på sin Massey Ferguson 35X fra 1963. Uten tak og sittende i friluft hadde hun kompensert med fire lag med klær.

Traktoren kjøpte 19-åringen for sju år siden, som 12-åring, og den har hun pussa opp sjøl – overhaling av motor, ny maling og nye merker.

Et klenodium av en veterantraktor hun aldri kommer til å kvitte seg med, forteller Isabel til ReAvisa.

– Blir det traktorjuletog igjen til neste år, kommer jeg med denne traktoren igjen, lover Isabel.

