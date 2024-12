Re bygdeungdomslag: – Pimp opp traktoren og bli med, eller kom og nyt synet langs ruta

Re bygdeungdomslag skal arrangere tidenes første traktorjuletog i Re. De satser på ei lang rekke med julepyntede traktorer som skal lyse opp langs småveiene rundt om i bygda vår, akkurat ei uke før julaften.

– Vi håper på rundt tjue traktorer, vi vil være rundt ti sjøl og så kanskje det kommer ti til, anslår Jørgen Kjærås Løvik (22), leder i Re bygdeungdomslag. – Alle kan bli med, det er bare å møte opp.

Dato er tirsdag 17. desember, klokkeslett er 17.00 for oppmøte og 18.00 for avgang, oppmøtested er Hotvedt gård ved Svinevoll. Der blir det servert vafler og gløgg, det står bygdeungdommen vår for.

Ruta går rundt om i Re

Ruta går opp til Våle og en runde der, oppom Kleiva, småveiene gjennom Fon og mot Revetal der traktorjuletoget vil ha sin endestasjon. Mer konkret rutebeskrivelse vil komme, ReAvisa vil dele den litt nærmere. Ruta vil avhenge litt av vei- og føreforhold.

Re BU har nå bikka 200 medlemmer, og på siste BU-fest «after-tresking» på Vonheim var de 180 ungdommer. Traktorjuletog er bare en av mange ting på planen for et aktivt lokallag.

Re BU er nå Vestfold og Telemarks største lokallag, forteller leder Jørgen til ReAvisa.

