Endelig Oda Jonetta sin tur: – Det blir jo litt press, da

Mange har venta i spenning, og nå skjer det endelig: Oda Jonetta er absolutt sist ut, og forteller at spenningen har bygd seg opp før The Voice-deltakelsen som har latt vente på seg.

ReAvisa skreiv om Oda Jonetta Brenna Joberg (23) i den siste avisa i fjoråret, da var hun klar for The Voice på TV2 som starta rett over på nyåret i år. Så har deltakelsen latt vente på seg, og helt siste innspurt av blind audition-rundene er Re-jenta med. Som den aller siste ut på scenen, med mentorene sittende med ryggen til.

Denne fredagen skjer det endelig, den vakre stemmen fra Re skal runge over hele Norges land på sangtalent-konkurransen. Greia er å få mentorene til å snu seg. Oda Jonetta er sågar forsidebildet for sendingen, del to av siste blind audition.

Mange har venta i spenning i hele år

– Veldig skummelt og veldig nakent, forteller Re-jenta om den nært forestående TV-debuten. Hun er en kjent og kjær kulturskikkelse i det lokale kulturlivet her i Re. Mange har venta på at hun skulle komme på TV, etter at ReAvisa skreiv om deltakelsen på tampen av fjoråret.

– Jeg har fått et titalls meldinger med spørsmål om jeg kommer på TV før hver fredag hele dette året, forteller Oda Jonetta til ReAvisa. Spenningen har bygd seg opp for henne sjøl også:

Nå er hun absolutt sist ut, i siste program fra blind audition. – Det blir jo litt press, da.

Artist – mot alle odds

Da ReAvisa tok en prat med Re-jenta på tampen av fjoråret, røpet hun at det var ganske tilfeldig og mot alle odds at hun digger å stå på en scene og synge i dag: – Jeg var så nervøs at jeg klarte ikke å få fram en tone, ikke en lyd, fortalte Oda Jonetta.

Hun mimra tilbake til sin aller første konsert, aller første gangen hun skulle synge foran folk. Det var på det gamle Re sjukehjem i Våle, der kulturskolen kom med alle sine kulturskole-elever og en kulturskole-lærer som måtte spille en del runder ekstra med intro.

Oda Jonetta sto der, taus som en østers.

Mye musikk i familien

Det var ikke det at hun ikke likte å synge, men bare ikke foran folk. Oda Jonetta har vokst opp i en musikalsk familie, der det alltid var et piano i nærheten, som alltid noen spilte på til allsang.

– Jeg husker bestemor sang og spilte trekkspill og fiolin. Det er så gode barndomsminner, og det inspirerte meg veldig. Men jeg ville liksom ikke synge for flere enn min egen familie.

Sjenert og lite interessert i å synge for andre, ble det likevel å stå der på scenen i fellesområdet på Re sjukehjem.

– Det gikk i ett – hjemme

Mamma hadde nemlig sagt at «enten får du gjøre det skikkelig, eller så får du la være». Oda Jonetta hadde lyst til å lære mer om sang og fikk plass på kulturskolen. Det med konsert og stå på en scene hadde hun ikke helt sett for seg at fulgte med på lasset.

Da kom det ikke en lyd, kanskje for første gang i hele hennes liv så langt…: – De voksne kalte meg «en ødelagt radio» da jeg var liten, så hjemme var det lyd i meg.

«Ødelagt» – fordi av-knappen funka ikke. Enten sang jeg, eller så prata jeg. Det gikk i ett.

Debuten: – Jeg var livredd!

Oda Jonetta sang aldri på skolen, aldri på skoleavslutninger, hun holdt sin vakre sangstemme for seg sjøl og familien og sang bare innafor husets fire vegger. Men det skjedde noe der, på Re sjukehjem, i fellessamlinga med Re kulturskole på besøk, for 12 – 13 år siden.

Det var en viktig start. – Jeg var livredd!, forteller hun, men etter det som føltes som en evig piano-intro, fikk kulturskole-læreren overbevist Oda Jonetta til å synge.

Til stor glede for alle tilhørerne, som ga henne en stor applaus etter hennes første framføring foran folk. Et stort steg for Oda Jonetta, som skulle bety alt for hennes musikalske framtid.

Godt skolert i sang

Heldige var de som fikk den kulturelle opplevelsen. – Alt gikk helt i svart. «Dette går så fint, atte», fikk jeg beskjed om. Da fant jeg meg ett punkt i veggen bak alle tilhørerne og stirra på det mens jeg sang.

Oda gikk på Solerød skole, så Revetal ungdomsskole, deretter Greveskogen VGS med musikk, dans og drama. Så flytta hun til London og studerte til bachelor i utøvende sang ved The Institute for Contemporary Music Performance (ICMP).

Hun rakk så vidt hjemom Re, før hun flytta til Australia ett år for å jobbe og reise.

– Hadde mine mistanker

Nå har hun vært hjemme noen måneder, og på den korte tida har hun rekki å få seg en fulltidsjobb, en deltidsjobb, starta på fulltidsstudie i pedagogikk, hun synger i lag, bryllup og begravelser – og hun er klar for The Voice.

Det var ei venninne med mange spørsmål som meldte henne på, Oda Jonetta fikk spørsmål om seg og sitt og stussa litt på det. Svaret på alle de rare spørsmålene fikk hun da TV2 ville ha henne med på sangkonkurransen.

– Hun fiska etter mye jeg lurte på greia med, så jeg hadde mine mistanker, sier Oda Jonetta og ler.

Hele hjembygda heier

Oda Jonetta kom seg gjennom nåløyet og er nå klar for sangtalent-konkurransen. Ei hel bygd vil heie henne fram. Dette er første gang hun har mulighet til å bli med, etter å vært på farta i utlandet i alle åra etter videregående.

Årets The Voice-mentorer er Gabrielle Leithaug, Eva Weel Skram, Espen Lind og Yosef Wolde-Mariam. – Jeg er bare kjempeglad for å få være med, og få den muligheten.

– Dette blir en helt ny erfaring og en helt annen setting enn alt annet jeg har gjort. Du har bare de to-tre minuttene å gjøre det på, ingen mulighet til å hente deg inn igjen hvis det går skeis eller gjøre det om igjen. Det er DEN muligheten du har, og da skal ALT klaffe.

Travel sangfugl

Oda Jonetta ble ei travel jente etter den første opptreden på gamle Re sjukehjem. Da turte hun å synge foran skolen på 10. klasse-avslutninga på Revetal ungdomsskole.

– Ingen visste vel at jeg dreiv med sang engang, men på den helt siste skoledagen – da sang jeg. Det overraska mange, det fikk jeg høre etterpå.

Så ble det julekonserter i kirkene, nyttårskonsertene på Elverhøy, med mye mer.

Verdens tryggeste vei

Oda Jonetta og stemmen hennes har vært en viktig del av det lokale kulturlivet i Re, helt siden hun turte å bruke den foran folk. – Jeg er så glad i musikerne i Re, jeg har vært utrolig heldig som har fått synge med så mange flinke og fantastiske folk, sier Oda Jonetta.

– Jeg har fått gå verdens tryggeste vei. Det har vært veldig mange viktige hjelpere på veien, musikere og lærere, sier Oda Jonetta som nevner mange navn. Ingen nevnt, ingen glemt.

Oda Jonetta tok sin mamma på ordet: «Skal man gjøre noe, så skal man gjøre det skikkelig». Det sangtekniske er så på stell, hun er en perfeksjonist. Kombinert med en vakker stemme som skiller seg ut, med en nydelig og særegen klang.

En enorm sangglede

– En ting er sangtekniske, det har jeg kontroll på, men sanggleden – det er nesten det viktigste. Og den gleden, den kommer med alle folka du deler den gleden med, alle scenene du får synge på – alt det som skjer og alle folka du får synge for og alle de du får oppleve det sammen med.

– Jeg kan fort henge meg litt vel opp i detaljer, men det er viktigere med sangglede enn helt pirkete perfeksjonisme. Det å synge er jo å utlevere seg sjøl skikkelig.

– Det er å by på seg sjøl, det er følelser, det er formidling, sier Re-jenta som brenner for faget.

– Kjempeheldig

– Det er jo sånn «her er jeg, se på meg» – sånn er jeg fortsatt ikke, sånn egentlig. Men med tryggheten i bånn, med bakgrunn fra kulturlivet i Re, så takler jeg det veldig greit i dag. Den utleveringa og «se på meg»-greia, det veies opp av sanggleden, forteller Oda Jonetta.

– Jeg har vært kjempeheldig som har fått være med på alt som skjer i Re, spille med musikerne fra Re, stå på scenene i Re, sier Re-jenta som nå er klar for en langt større scene enn noen gang tidligere.

Nå ser du henne i siste blind audition, del to, av The Voice 2025, det skjer fredag 21. februar 2025 på TV2.

