Leserinnlegg fra de ansatte: Behold barnehagen

Vi kjenner på stor frustrasjon og tristhet over denne situasjonen, både ovenfor barna, oss og lokalsamfunnet, skriver de ansatte i Fon barnehage.

Kjære politikere. Vi ansatte i Fon barnehage ønsker å komme med våre tanker og meninger omkring forslaget deres om nedleggelse av barnehagen vår. Aller først ønsker vi å takke for at representanter fra partiet deres deltok på sammenkomsten i Fon barnehage 11. 02. 2025.

Vi håper at det ga dere et innblikk i hvor flott og unik barnehagen vår er, både innvendig og utvendig. Barnehagen har stor betydning for både oss ansatte, barna, foreldre og øvrig familie, men også lokalmiljøet.

Et fantastisk uteområde

Vi ønsker og håper at Fon barnehage bevares på bakgrunn av ulike faktorer som vi føler at har større betydning enn innsparing av penger. Fon barnehage har mye å by på i uteområdet, både i barnehagen og i nærmiljøet.

Uteområdet vårt har vi den fantastiske grillhytta vår som ble bygget på dugnad av foreldre etter at vi fikk den i gave av Sparebankstiftelsen DNB. Inne i grillhytta har vi mange gode og innholdsrike stunder sammen med barna, hvor vi har samlingsstunder, samtaler med barna, griller pølser og ostesmørbrød, og vi ser at barna har stor glede av den.

Vi har i tillegg mange lekeapparater som brukes flittig, stor asfalt som brukes til sykler, bading, kritt og hoppetau blant annet, en gammel vikinggrav som er fredet hvor vi har en stor lavvo stående og stort område med gress som innbyr til frilek og rollelek, regellek, boltrelek m.m. Rett utenfor gjerdet har vi en lang akebakke som blir brukt mye på vinteren.

Gode vaner varer livet ut

Fon barnehage har også en unik mulighet hvor vi disponerer og har fri benyttelse av egen gymsal i bygget på dagtid. Gymsalen bruker vi hver uke opptil flere ganger i uka. Gymsalen gir barna en ekstra mulighet til å bruke kroppen på en annen måte enn det barnehagens innemiljø kan tilby.

Vi mener at vi har ekstra gode muligheter til å dekke rammeplanen sitt punkt om barnas kropp, bevegelse, mat og helse på grunn av både grillhytta og gymsalen.

Rammeplanen sier at «vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut.

Flere flotte turmål

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Turmulighetene våre er store og varierte. Vi har en hytte og lavvo som vi kan gå til, hvor hytta har toaletter, kjøkken og spiserom. Dette er til stor fordel året rundt, men spesielt om vinteren og for de yngste barna.

Vi har også fire steder som vi kaller «utsikten». «naturlekeplassen», «salamanderdammen» og «øya». Lekeplass har vi i umiddelbar nærhet hvis vi trenger å bruke andre lekeapparater enn i barnehagen.

Lærer om lokalmiljø, dyr og natur

Barna er turvante og viser stor naturglede. På tur få de muligheter til å oppleve og mestre ulent terreng som er sunt for barnas motorikk, men turdagene består også av mye fantasi- og rollelek. Vi leter etter dyrespor og huler, vi leker familie, jakter, aker, plukker blåbær om høsten og utforsker plante- og dyreliv i naturen.

Vi tar med oss funn og interesser tilbake til barnehagen, som vi ofte kobler opp mot prosjekt. Akkurat nå har vi om brunbjørnen.

Visste dere at hunnbjørnen lager hi i gamle maurtuer, imens hannbjørnen ikke gidder å lage seg et hi og legger kun kvister over seg om vinteren?

Innemiljøet og det psykososiale miljøet

Inne i barnehagen har vi mange rom med mange muligheter. På grunn av mange ulike rom gir det oss stor mulighet for variasjon av aktivitetstilbud, men også rom for barna som har ekstra utfordringer i hverdagen. Det er rom for å trekke seg tilbake og ta en pustepause, rom for de som trenger mer boltringsplass og rom for å dele barna i grupper.

Vi er gode til å dele i grupper for å skape et sunt og meningsfullt miljø for barna. Når vi deler i grupper øker det muligheten for at barna kan blomstre i større grad som et individ og det er lettere for oss å følge opp hvert enkelt barn.

Vi kan delta og veilede i lek og relasjonsbygging, som bidrar til robuste og trygge barn som mestrer ulike sosiale setting og har et godt kommunikasjonsverktøy som de kan ta med seg videre i livet.

Flere fordeler som liten barnehage

Dette er også en av fordelene vi har som en liten barnehage. Vi har muligheten til å bli kjent med hvert enkelt barn i hele barnehagen, som igjen gir trygghet for barna.

Dette er noe vi mener at er noe av det viktigste å få frem når vi skal belyse fordelene med å være en liten barnehage. Vi jobber kontinuerlig med å skape et godt psykososialt miljø og følge opp hvert barn som individ for å kunne observere, vurdere og dokumentere kvaliteten vi gir barna i det pedagogiske arbeidet vårt.

Nå jobber vi med kompetansehevning innenfor ASK. Dette er noe vi har innført på bakgrunn av at vi har noen barn som trenger ekstra støtte i hverdagen, både språklig og i sosialt samspill. Dette er en god ressurs for både barna som trenger dette ekstra, oss som personal og de andre barna.

Jobber godt i Fon barnehage

Vi har flere barn som har behov for utvidet kommunikasjonsverktøy og oppfølging. Alle barn trenger forutsigbarhet, trygge voksne og trygt miljø rundt seg, men noen barn har et ekstra behov for dette. Vi mener at det er trist og uetisk å flytte barna, men også spesielt de strever ekstra i hverdagen til en ny barnehage.

Noen av disse barna bruker lang tid på å tilegne seg nytt miljø og vi har jobbet og jobber mye for å skape en trygg og meningsfylt hverdag for dem. Noen av disse har fysiske funksjonsnedsettelser som har påvirket utvikling og noen har hatt en strevsom start på livet slik at de har hatt behov for å få et nytt hjem.

Barn som har opplevd omsorgssvikt og blitt begrenset i utviklingen i tidlig alder trenger ofte ekstra støtte og oppfølging, både følelsesmessig, men også språklig, motorisk og sosialt.

Ønsker ikke å bli sentralisert

Vi ber dere om å tenke nøye gjennom prosessen og se alt som en helhet. Vi forstår at det skal spares penger, men er barna i Fon barnehage, barnehagebygget og bygda vår mindre verdt enn å stoppe utbyggelser av skoler eller se på andre besparelser?

Vi ønsker ikke å bli mer sentralisert eller bli slått sammen med andre barnehager. Det blir trangt, ugunstig og uetisk, selv om politikken sier at det er plass og forsvarlig.

Barn trenger pusterom og rom til å utfolde seg, og vi ønsker så gjerne at dere ser egenverdien som vi har i en liten barnehage med alle de mulighetene vi har her.

Flere barn allerede til høsten

Vi veit også at antall barn går i bølger, men nå ventes det flere og flere små barn. Det er flere av barna i barnehagen som har søsken på vei og andre som forhåpentligvis er på vei snart. Det er småsøsken som er født som skal begynne i barnehage i løpet av året.

Krakken har mange barnefamilier og det bygges boliger i Kapellanveien, som igjen gjør det mer attraktivt for familier å kjøpe hus eller leiligheter her hvis det er barnehage i umiddelbar nærhet.

Fon er en fantastisk plass å vokse opp i og vi ønsker alle velkommen til både Fon som sted og Fon barnehage, men da er vi avhengig av å ha noe som er attraktivt for kabalen man må løse når man har barn og jobb hvis folk utenfra skal bli rekruttert.

Vi har troen på også små steder

Bylivet og store tettbygde strøk passer ikke for alle. Store barnehager passer heller ikke for alle. Vi har også troen på at satsing på steder som Fon lønner seg på sikt.

Vi må legge til at argumentasjonen om mangel på vikarer føler vi heller ikke stemmer hvis man ser på historikk, men vi har tatt grep for å unngå vikarbruk hvis mulig.

Vi har jobbet med hvordan vi kan legge opp vaktsystemet vårt for å dekke bemanning til antall barn, til tross hvis det oppstår sykdom.

«FON ER BEST»

Vi mener at vi har laget et vaktsystem som sikrer at vi ikke går utenfor normalen sammenlignet med andre barnehager ved sykdom blant personalet. Fremtidige større kostnader på vedlikehold av bygget er mindre på grunn av oppgraderinger som ble gjort for noen år siden.

Vi mener at barna i Fon barnehage har det aller best der de er nå. Vi må stå opp for barna og danne det beste grunnlaget de kan få, og det får man ikke samme anledning til når det er for mange barn på samme plass.

Vi opplever så mye lekemagi, latter, glede, gode relasjoner, samtaler og stunder i barnehagen vår, og det har vi et stort ønske om å verne om. Da vi spurte barna om hva de liker med vår barnehage kom de med mange innspill, og etter en stund ropte alle i kor at FON ER BEST.

Her sier vi skauen og ikke skogen

«Her sier vi «skauen» og ikke skogen», «vi liker å leke ute», «vi liker at vi har nok vester til alle når vi vi går på tur», «vi liker å sykle, huske, ake og de andre lekene», «vi liker å besøke den andre avdelinga», «vi liker å leke på grupperommet», «vi er glade i hytta vår», «vi har mange leker» og «vi har vennene våre her».

Vi kjenner på stor frustrasjon og tristhet over denne situasjonen, både ovenfor barna, oss og lokalsamfunnet. Vi føler og mener at alle vi i Fon barnehage fortjener å bli værende, for det er vi som kjenner barna, foreldre, ansatte og dette lokalet godt nok til å uttale oss om hva vi mener er best for oss.

Mennesker utenfor barnehagen kjemper også for oss, noe som kom tydelig frem 11.02.2025. Vi er heldige som har mennesker med stor dugnadsånd, på bakgrunn av at barnehagen og de små samfunnsborgerne som er her hver dag betyr mye for mange.

Toppscore i foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen som ble publisert 17.02.2025 taler også for seg når det kommer til hvor fornøyde foreldre er med barnehagen. Både vi og foreldre er stemmene til barna.

Vi ser på det som veldig uheldig hvis vi blir forflyttet til en barnehage som viser betydelig lavere tilfredshet fra foreldre. Vi håper at dere snur og lar oss beholde vår fine barnehage.

Hold løftene og bevar oss som tilhører her.

Med vennlig hilsen fra alle voksne og barn i Fon barnehage, ved Cecilie Randen, pedagogisk leder i Fon barnehage

