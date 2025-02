Inviterte til infomøte om flytting av Fon-barn, men avlyste: – Kommunen holder ikke tilbake informasjon

Det er mange spørsmål som løftes av Re-foreldre, og noen av spørsmålene skulle blitt besvart i et møte mandag denne uka. Men det møtet ble avlyst fra kommunens side. Skuffende, mener FAU, men det er ikke snakk om å holde tilbake informasjon, sier virksomhetsleder.

Anita Schjelderup er virksomhetsleder for barnehagene i Tønsberg kommune, hun inviterte til møtet med FAU sammen med styrer i Brekkeåsen barnehage.

Men infomøtet ble avlyst før det ble noe av. – Jeg kan bekrefte at FAU-møtet ble avlyst, men ikke for å holde tilbake noe informasjon, sier virksomhetslederen til ReAvisa.

Kan få info først etter et vedtak

Agenda for møtet var alt det praktiske ved en overflytting av barn fra Fon til Brekkeåsen barnehage, forteller virksomhetslederen. – Møtet ble avlyst fordi vi så at vi hadde ikke noe mer informasjon om dette, før etter at vedtaket er fatta. Vi kan ikke forskuttere hva som skjer.

Virksomhetslederen forteller at Tønsberg kommune nå er opptatt av å gi riktig og sammenfattende informasjon, og at møtet gjerne må bli noe av – men etter at vedtaket er fatta.

– Først da blir de konkrete planene for hva som skal skje satt i verk, forteller virksomhetslederen til ReAvisa.

– Kan ikke forskuttere barnehageopptaket

– Men hva som skal skje med barna etter et vedtak om nedleggelse, det bør vel være vurdert, allerede nå, i forkant av en nedleggelse?

– De konkrete planene er at barna i Fon barnehage får plass i Brekkeåsen. Det er fortsatt noe ledig plass i Brekkeåsen etter det, men vi kan ikke forskuttere barnehageopptaket, som har søknadsfrist 1. mars, svarer virksomhetslederen.

– Det var detaljer rundt overflyttingene fra Fon barnehage som skulle gjennomgås i det planlagte møtet, men som vi ønsker å vente med til etter et vedtak er fattet i kommunestyret.

Skjønner ikke hvor tallene kommer fra

Rino Sannes, FAU-leder i Brekkeåsen barnehage, mener det ville vært lurt med et møte. Han frykter at grunnlaget for å gjøre et godt valg er alt for dårlig, og i verste fall full av feil.

– Vi skjønner ikke hvordan administrasjonen får det til, disse tallene, hvordan de kommer fram til disse summene – både for Fon barnehage og Brekkeåsen barnehage. Det er så mye vi lurer på.

– Derfor hadde det vært lurt å møtes, der vi kunne komme med spørsmål og kanskje få noen svar, over bordet.

FAU-leder: – Smålig å avlyse

– Vi er flere som ser mørkere og mørkere på alt sammen. Jeg føler at politikerne blir feilinformert. Det så så fint og riktig ut, det som først ble presentert for oss.

– Men så, nå som vi går inn i materien og måler opp og stiller spørsmål, så virker det som om det ikke er hold i det som først ble framlagt.

– Det hadde vært lurt med et møte, og det er smålig å avlyse, mener Rino Sannes, FAU i Brekkeåsen barnehage.

Barnehage med skytebane

Foreldre i Fon barnehage lurer på om det er en styrt avvikling av Fon barnehage: Foreldre har ikke fått tilbud om plass eller plass etter søknad til sine barn der, enda det har vært plass. De mener saken er basert på feil barnetall.

De mener også at driftsutgifter er blåst opp, der antall kvadratmeter er blitt prisberegna med hele bygget, ikke bare der barnehagen holder til. Det er gymsal, garderober, bomberom, med mer.

Til og med skytebane skal være medberegnet i antall kvadratmeter, – det er ikke mange barnehager med egen skytebane, poengterer en forelder.

– Stusser på at ikke andre stusser på det

Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig brutto driftsutgift i Tønsberg kommune er 24.353 kroner per barn i kommunal barnehage. For Fon barnehage blir dette tallet 62.100 kroner per barn, når man regner med hele bygningsmassen.

Fjerner man alt av areal som ikke er en del av barnehagen, blir det en driftskostnad på 25.874 per barn, skriver FAU i Fon barnehage i et skriv.

Fon-foreldre stusser på at ikke andre har stussa på dette tallet underveis i sakens gang.

«Et komisk høyt tall»

– At samtlige politikere har sett tallet 62.100 per barn, og så få av dem har undret over hvordan det kan være så komisk høyt relativt til andre barnehager, er vanskelig å forklare, står det i brevet som er sendt til blant andre ReAvisa.

– Mulige forklaringsmodeller må kunne antas å inkludere en forventning om ineffektiv drift på bygda, lav interesse for å fatte faktabaserte beslutninger, eller bare et fravær av interesse for detaljer i en sak de gjorde seg opp en mening om lenge før fakta ble servert.

Ifølge forslaget til posisjonen skal ikke bygget selges, men fortsatt beholdes i kommunalt eie. Mye av bygningsmassen huser noe annet enn barnehage. Så kommunen vil fortsatt ha utgifter med bygget, uansett barnehage eller ikke.

«En falsk besparelse som går ut over de minste»

Foreldre i Fon og Brekkeåsen barnehager lurer på om det er plass til alle barna i Brekkeåsen barnehage. Barna som flyttes fra nedlagte Fon barnehage har forrang, så kan barna i nabolaget til Brekkeåsen barnehage risikere å bli flytta til en annen barnehage?, spør FAU i dette leserinnlegget:

Kan søsken risikere å bli splitta opp? Blir lovnaden, fra posisjonen ved Høyre, FrP, KrF og Venstre, om å flytte Fon-barn i samla flokk til Brekkeåsen barnehage, være basert på feil informasjon?

FAU-ene stiller spørsmålstegn ved innsparing, de kaller det i et skriv «en falsk besparelse som går ut over de minste, mest sårbare og mest dyrebare vi har».

– En så god sak som vi kan

Espen E. Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring i Tønsberg kommune, har lest dagens leserinnlegg i ReAvisa og forteller at administrasjonen svarer opp konkrete spørsmål. Det gjelder både uteareal og nå areal inne.

– Men vi vil ikke gå inn i hva som skal skje og forskuttere, forteller kommunalsjefen til ReAvisa. Med henvisning til at FAU i Fon og Brekkeåsen barnehager føler at de folkevalgte har fått feil informasjon, er svaret:

– Jeg mener vi har lagd en så god sak som vi kan. Kommer det konkrete tilleggsspørsmål, svarer vi opp så godt vi kan. Men vi går ikke inn i diskusjoner, nå har vi levert fra oss utredning og saksframlegg, da er det opp til politikerne å ta en beslutning.

Saken skal avgjøres i kommunestyremøtet til uka, onsdag 26. februar 2025. ReAvisa følger møtet.

