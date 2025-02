Leserinnlegg: By og land – hand i hand?

Det har vært dårlig framdrift for en rekke saker rundt gamle Re kommune, mener Senterparti-representantene som hele veien har stemt for å beholde Fon barnehage. De mener tillitten til Tønsberg kommune fått seg en smell.

Denne saken skal opp kommunestyret på onsdag førstkommende. I skrivende stund er det kommet avklaringer til oss folkevalgte fra kommunedirektøren på at det har blitt presentert feil beregninger mht. besparelser på legge ned Fon barnehage.

Kortversjonen er at man har regnet for store arealer som ikke benyttes av barnehagen. Det er også brukt feil areal-satser. Den største posten for innsparing ved å legge ned Fon barnehage endrer seg altså fra 1,219 mill til 750.000,-. Altå nesten 500.000,- feil.

Kjemper fortsatt for Fon barnehage

Vi i Senterpartiet og opposisjonen i kommunestyret er i knapt mindretall og har foreslått å ikke legge ned denne barnehagen. Vi (Senterpartiet) kommer til å foreslå dette om igjen i kommunestyret onsdag.

Med mindre noen i posisjonen (H, FRP, Krf og V) snur i saken, så taper vi denne barnehagen og et viktig samlingspunkt i Fon. Barna blir overført til andre barnehager som kommunedirektøren mener har kapasitet, men det er ikke tvil om at det blir et dårligere tilbud med hensyn til plass og antall barn.

I skrivende stund er det fortsatt skepsis til kommunens egne tall mht. uteområder. Foreldre (som har utstyr kvalifikasjoner og jobber med å lage nettopp bla. barnehager) hevder at kommunens tall er feil og at uteområdene blir for små.

Tilliten har fått seg en smell

Det er også spørsmål som står ubesvart mht. plassering av søsken, innflyttere. Hva skjer dersom /når barnetallene øker igjen. Vi som politikere forstår vi at feil kan forekomme, men vi er avhengige av at kommunedirektøren gir oss riktige tall.

Å ettergå og mistenkelig gjøre tusenvis av sider med saksfremlegg er ikke overkommelig med å være lokal politiker. I denne saken har denne tillitten nok fått seg en smell.

Også de første tallene i samme sak vedr. Solerød skole var det også en feil på 500.000,- for høye besparelser ved å legge ned. Denne ble rettet opp tidlig og før behandling i UOO.

Må bli behandlet på nytt

Saken med Fon barnehage har blitt behandlet i både Utvalg for Utdanning og Oppvekst (UOO) og Formannskapet med feil tallgrunnlag. Den fortjener etter vår mening minimum å bli behandlet på nytt.

Selve saken angår selvsagt Fon som et godt lokal miljø denne gang, men dette betyr også hvordan vi ønsker å utvikle Tønsberg kommune. Det vil nemlig alltid være en barnehage som er mindre enn de andre og som det vil være mulig å legge ned.

Barnehage er en viktig tjeneste der foreldre kommer sammen og barnets start på et godt liv utenfor hjemmet. En god start er alfa og omega!

Utjevning av budsjetter

Vi veit at store gode uteområder er svært viktig. Dette har vi ikke dersom man plasserer opptil 148 barn på et uteområde som det i skrivende stund fortsatt nok er strid og en del tvil om (3,8 eller 2,6 mål).

Ja, vi må spare noen kroner, og det er alltid et strev og smertefullt når vi snakker titalls millioner bare i UOO sektoren. Da vi slo sammen Tønsberg og Re ble det en utjevning i etterkant.

De gamle Re-skolene fikk faktisk den gang en del mer penger i sine budsjetter. Tønsberg-skolene måtte nok spare noe, men ikke like mye. Revetal ungdomsskole fikk mest og faktisk økt sitt årlige budsjett med ca 9 mill den gangen.

Dårlig framdrift i en rekke Re-saker

I Tønsberg har vi 14 barneskoler og 5 ungdomsskoler. I tillegg har vi 6 privat-skoler. Vi har 27 kommunale og 23 private barnehager. UOO har et totalbudsjett på litt mer enn 1,5 milliarder. Vi må uansett ta denne spare-runden med eller uten Fon barnehage.

Ved å legge ned Fon barnehage sparer man kanskje noen få kroner på kort sikt. Det som bekymrer oss i SP og andre, er de signalene dagens flertall i kommunestyret sender ut.

Det har for eksempel vært dårlig framdrift med en rekke saker rundt gamle Re.

Økende mistillit i Re-befolkninga

Nytt ungdomshus på Revetal har gått i stå flere ganger, kjøp av biblioteket ble stoppa, man flytter stadig funksjoner (bla. landbrukskontoret og andre avdelinger) vekk fra Revetal uten å gi det skikkelig behandling i kommunestyret.

Vi synes å merke økende mistillit i befolkninga over denne utvikling og higen etter å flytte mer og mer til sentrum av Tønsberg. Alle i Tønsberg lever sine liv i sitt nærmiljø enten det er i Slagen, Tolvsrød, Sem, Eik, Våle eller på Revetal eller i Fon.

Kommunale tilbud både i utkant og sentralt skal være tilsvarende gode og det må i være vekst i alle bomiljø (1-2%) for at ikke ting skal begynne å stagnere.

Fon = et godt lokalsamfunn

Det kommunale tilbud skal og må være et viktig støttehjul for lokale krefter i tilknytning til hvert bomiljø. Det nok kommunen som i dag eier selve bygget som huser Fon barnehage, selv om mye av dette er bygget på dugnad.

Men befolkninga i Fon stiller velvillig opp på dugnader og bidrar hver for seg som om huset og uteområdet er deres eget. Befolkninga i Fon stiller ikke større krav enn å beholde det siste kommunale tilbudet i deres nærmiljø etter at Fon barneskole, posthus, Krakken osv. har forsvunnet.

Fon og er jo nettopp slik vi ønsker at et godt lokalsamfunn skal fungere!!

Uønska sentraliseringspolitikk

Alternativet med perifer nedbygging og feil satsing kan vi se tydeligst i våre naboland Danmark og Sverige, men også i etter hvert i vårt eget land. Tomtepriser og utvikling utenfor de store byene går rett vest, mens tilsvarende priser sentralt skyter i været.

En slik utvikling også i Tønsberg er de aller fleste av oss ikke tjent med!

Derfor må Fon barnehage fortsatt bestå!

Svein Holmøy, Utvalget for Utdanning og Opplæring (UOO)

Karoline Lie,Gruppeleder SP og Formannskapet

Begge er Kommunestyremedlemmer, Senterpartiet

