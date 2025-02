Leserinnlegg: Det er lett å rote med tallene, herr kommunalsjef..

For det har vært mange tall fremme i lyset i denne saken rundt eventuell nedlegging av Fon kommunale barnehage og en overflytting av barna – fortrinnsvis til Brekkeåsen, ramser foreldrene i begge barnehagene opp i dette leserinnlegget.

I det første høringsnotatet datert 13. november 2024 fremkommer det fortsatt at Brekkeåsen barnehage har plass til 90 barn (54 over 3 år og 36 barn under 3 år), men kan også organiseres for å gi plass til 96 barn.

I vårt leserinnlegg i forrige uke gikk vi ut og påpekte at med en overflytting av dagens barn fra Fon, samt fratrekk fra skolestartere høsten 2025, OG at en hel avdeling i Brekkeåsen fra august defineres som barn over 3 år, vi barnehagen allerede før inntak av nye barn ha flere store barn enn det barnehagen er godkjent for.

Små eller store barnehagebarn

Kommunalsjefen har denne helgen sendt ut et nytt notat til de folkevalgte politikerne samt styrere i de 2 barnehagene og deres respektive FAU-ledere hvor maksantallet barn barnehagen i Brekkeåsen er godkjent for er 148 – DERSOM samtlige av disse barna er født i 2022 eller tidligere, altså 3 år eller eldre.

Dette underbygges med at barnehagen er godkjent for det antallet barn fra datidens Re kommune, og at det utover dette ikke er noe i godkjenningen som sier noe om antall plasser.

Det informeres nemlig om at antall plasser som beregnes pr barn, 2 plasser for barn under 3 år og 1 plass for barn over 3, kun gjelder i forhold til bemanningsnormen.

Sjonglerer med tallene

Likevel er det i godkjenningen for barnehagen utstedt av Re kommune avd. for miljørettet helsevern 15.03.19 oppgitt at barnehagen er en 7-avdelings barnehage med totalt 132 plasser.

Dette er det samme antall plasser som man kan regne seg frem til av fordelingen kommunalsjefen, i både høringsnotatet og det politiske saksfremlegget, har brukt for å definere kapasitet i Brekkeåsen.

Slik vi da tolker det er det ikke rom for at kommunalsjefen, til eget forgodtbefinnende, kan sjonglere rundt på tallene så lenge det endelige svaret havner under 148.

Urolige for høstens opptak

Og vi i FAU fra begge barnehagene håper inderlig ikke at kommunalsjefen med dette vurderer å gjøre Brekkeåsen om til en ren 3-6 års barnehage og dermed flytte alle de mindre barna til barnehager lenger unna – slik som f.eks. Revetal eller Skjeggestadåsen.

Vi i FAU er urolige, naturligvis, for høstens opptak – men dette handler selvsagt også om mer enn bare 2025. Det er store, alvorlige bekymringer for fremtiden til det kommunalsjefen omtaler som «vårt geografiske område».

I områdene som sokner til Brekkeåsen og Fon kommunale barnehager er det flere byggefelt etablert på 70-, 80- og 90-tallet – i flere av disse har vi de siste årene sett starten på et generasjonsskifte og det vil komme mange eneboliger for salg her i årene som kommer.

Utvikling utenfor bykjernen

Dette er, boligpriser i Vestfold tatt i betraktning, relativt rimelige boliger med store tomter og godt med boltreplass. Ved å utradere det tilhørende barnehagetilbudet vil gjøre det lite attraktivt å etablere seg her for småbarnsfamilier, noe som igjen vil kunne gi kommunen tapte potensielle skatteinntekter.

Så kjære kommunalsjef, administrasjon og folkevalgte politikere – dere kan ikke basere dere utelukkende på svært usikre prognoser om hvordan verden, og Tønsberg kommune, vil se ut frem mot 2040.

Det er dere som har hånden på rattet og har mulighet for å påvirke hvilken utvikling vi får – ikke minst på utsiden av bykjernen. Hvis ikke, vil dette ende opp som en selvoppfyllende profeti.

Mangler tilstrekkelig og entydig info

FAU i Fon melder at det er bekreftet 10 nye søkere til barnehagen nå til høsten – og da er den plutselig tilnærmet full, i alle fall med dagens bemanning.

Vis i det minste fornuft, utsett avgjørelsen til dere vet konkret mer om fremtiden – og ikke minst til dere får tilstrekkelig og entydig informasjon fra kommuneadministrasjonen.

På vegne av FAU i Fon og Brekkeåsen kommunale barnehager.

