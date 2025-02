Leserinnlegg: Hvorfor velge Re, hvis dere gjør det så vanskelig?

Ta de valgene som gjør at vi ønsker å flytte tilbake, oppfordrer en utflytta foning som gjerne vil flytte hjem til Re – hvis ikke alt rekker å bli lagt ned: – Dere kan håpe at vi flytter til Tønsberg, men jeg tviler på at det skjer.

Kjære politikere. I dag bor jeg ikke i Re, men jeg har fremdeles et sterkt ønske om å flytte hjem en gang. Innerst inne vil jeg nok også hjem til Fon, men nå vil jeg snakke om Re som helhet.

Det er mange som meg rundt om i landet som er fra Re, men som ikke bor der akkurat nå. Mange av oss ønsker nok å bo i Re en gang, når tiden er inne for det. Vi vil starte et liv der, med familie, jobb, et brennende lokalsamfunn og alt annet man trenger.

Vanskeligere valg

Men hvorfor skal vi velge Re når dere tar fra oss det som gjør at vi vil flytte hjem? Det er mye vi trenger i hele kommunen vår; vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, barnehageansatte, lærere, leger, fosterhjem og sikkert en masse mer. Mange av oss holder på å bli disse yrkene, eller har blitt det allerede.

Vi bor bare ikke i Re akkurat nå, selv om vi ønsker det. Det blir vanskeligere å ta valget om å flytte hjem, når dere fjerner det vi ønsker å komme hjem til.

Mange av oss vil flytte hjem fordi vi ønsker å ha nærheten, i hvert fall den nærheten som var når vi dro.

Trenger at vi blir flere

Vi ønsker å flytte hjem for å ha en barnehage og en barneskole som er der vi er. En jobb som er der vi er. Et lokalsamfunn som er der vi er. Et sted der vi kjenner folk, og der folk kjenner oss.

Så nå kommer jeg til dere kjære politikere: dere trenger oss som bor borte. Dere trenger arbeidskraft, dere trenger tilflytting, og dere trenger at vi blir flere.

For selv om vi gjerne vil flytte hjem, må dere også gjøre det attraktivt nok for oss å ta det steget.

Tviler på Tønsberg

Hvis dere fortsetter å true med nedleggelser, og fyller skoler og barnehager til bristepunktet, tar fra oss nærheten til det vi trenger. Da flytter vi ikke hjem. Vi flytter heller et annet sted som gir oss det vi trenger.

Dere kan håpe at vi flytter til Tønsberg, men jeg tviler på at det skjer.

Vi kan heller bli boende her vi er nå.

Mister mange gode folk

Så kjære politikere, vær med å bevare det vi faktisk er glade i og trenger for å komme hjem. Ta de valgene som gjør at vi ønsker å flytte tilbake.

For hvis dere ikke gjør det, mister dere mange gode folk som dere ellers kunne fått.

Hilsen en stakkars foning som har forvilla seg til Bergen, men som gjerne vil hjem en gang.

Asbjørn Langeland.

