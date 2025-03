Her klipper ordføreren snora for Re frivilligsentral: – La oss fylle dette huset med liv, latter og fellesskap

– Dette er en merkedag for Re og hele kommunen vår, talte ordfører-Frank før snora ble delt i to av en gammel og antikk saks som gjør nytta si fortsatt.

Ordfører Frank Pedersen holdt en tale før snorklipp der han poengterte det åpenbare: Frivilligheten står sterkt her i Re, – gjennom Re frivilligsentral får vi en plattform der dette engasjementet kan blomstre enda mer.

– Frivilligheten er selve limet i lokalsamfunnet. Den skaper fellesskap, gir muligheter og bidrar til en bedre hverdag for så mange. Det er satsing på mennesker – på inkludering, engasjement og varme hender som stiller opp for hverandre.

– En merkedag for Re og hele kommunen vår

– Kjære alle sammen, det er en stor glede og en ære å stå her i dag og ønske velkommen til åpning av Re frivilligsentral. Dette er en merkedag for Re og hele kommunen vår.

Dette blir ikke bare et hus med aktiviteter, men et samlingspunkt, en møteplass – et sted der mennesker kan finne fellesskap, støtte og glede i hverandre, taler ordføreren.

– La oss fylle dette huset med liv, latter og fellesskap.

Re-etablering av frivilligsentral

Ordføreren så seg også bakover, med skryt til gamle Ramnes kommune. Det var en av de aller første kommunene til å søke midler og starte opp en frivilligsentral tilbake i 1991. Les mer om det i denne ReAvisa-saken, der vi snakka med frivilligsentral-pioneren i Re, Anne Gro Dahl.

– Sånn sett er dette også en re-etablering av frivilligsentral i Re, sier Grethe Johnsen, virksomhetsleder for mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune.

Den gamle Re frivilligsentral var en videreføring av Ramnes frivillighetssentral, men Re kommune stengte dørene for sentralen for rundt 12 år siden.

Takk til alle som har bidratt

Re-etableringen ble nevnt i valgkampen og er i så måte å følge opp et valgløfte for ordføreren, Høyre løfter frivilligheten høyt – både sentralt og lokalt, forteller ordfører-Frank til ReAvisa. Han vil stikke innom, som frivillig sjøl.

Virksomhetsleder Grethe Johnsen er glad for at den langstrakte kommunen vår nå har to sentraler av dette slaget, en i Tønsberg og en i Re.

Hun og ordføreren takker i sine taler alle som har bidratt til etableringa. Det er frivillige, kommune, næringsliv, med flere.

«Skravlekoppen» er først ut på planen

– Nå skal Re frivilligsentral formes framover, forteller leder Rina Winnem-Tønder. Det skjer mye på huset allerede, som for eksempel matutdelinga. Det er også etablert flere nye samarbeid, som for eksempel med Re Røde Kors.

Det første konkrete fra Re frivilligsentral, utover den offisielle åpninga i dag fredag 14. mars 2025, er «skavlekoppen» – det skreiv ReAvisa om i denne saken. Nå er dato satt for første «skravlekopp»:

Det blir mandag 24. mars fra klokka 11.00 til 13.00, og da kommer Venke Knutson, kanskje mest kjent som artist, men også initiativtaker til konseptet «skravlekoppen»

Frivillighet skal være vinn-vinn

– Min jobb er å legge til rette for frivillighet og å ta vare på frivillige, forteller Re frivilligsentral-leder Rina. Det kan være påfyll til de frivillige, som for eksempel samlinger, foredrag eller en felles lunsj for de frivillige.

Rina forteller at hun vil fungere som koordinator for frivilligheten i Re, både de som vil være frivillige, – hva passer for deg?, og foreningene, – hva trengs? Frivillighet skal være vinn-vinn, det skal gi noe til både den som bidrar og den som mottar, understreker Rina.

– Frivillighet handler ikke bare om å gi, men det skal gi noe tilbake, også. Til hver enkelt av oss, og til lokalsamfunnet, sier ordfører-Frank.

