Frivillig-pioneren i Re: – En gladnyhet jeg virkelig liker

Anne Gro Dahl var ansiktet utad for den gamle frivillighetssentralen i Re, og hun er veldig glad for comebacket til en viktig institusjon i bygda. Hun kommer gjerne med noen gode råd.

Gamle Ramnes kommune var blant de aller første kommunene til å søke midler og starte opp en Frivillighetssentral. Det skjedde tilbake i 1991. Gjennom 21 år var Anne Gro Dahl (71) daglig leder for først Ramnes frivilligsentral og så i Re.

Den holdt til på Brårsenteret, der den nye frivilligsentralen skal startes opp – les mer om det i papiravisa. Gamle Re kommune la ned frivilligsentralen for rundt 12 år siden:

Helt klart et behov i bygda, da som nå

– Folk syntes det var veldig synd, det skal jeg love deg at jeg fikk høre – mange henvendelser! Jeg var også fryktelig lei meg. For at kommunen kunne velge å legge ned en frivilligsentral, som jeg visste akkurat hvor stort behov det var for. Det var helt klart et behov, da som nå.

– Jeg var ikke lei meg på mine egne vegne, jeg var nok ferdig etter 21 år – men jeg var lei meg på kommunen og innbyggerne sine vegne.

Anne Gro Dahl var frivillighetssentralen, og frivillighetssentralen var Anne Gro Dahl.

Mye å lære av den gamle frivillighetssentralen

Hun var eneste ansatt, i en stillingsprosent noe under halv stilling. Det var likevel mye jobb: – Veldig spennende, lærerikt, moro og krevende. Du kommer i kontakt med masse flotte mennesker.

– Siden det var en litt ensom jobb der jeg var aleine her, inngikk jeg i et nettverk med folk i samme stilling i Oslo og andre steder.

– Da spilte vi ball og utvikla både frivillighetssentralene og jobben vår som leder underveis.

Fra kultur til helse

Det var ei veldig fin tid, mimrer Anne Gro i prat med ReAvisa. Det vil bli likheter og forskjeller fra før, nå som Frivilligsentralen i Re gjenoppstår. Nå er stillingen som lyses ut på 100 prosent, full stilling.

Før lå stillingen under kulturfeltet i kommunen, nå ligger det under helse og Virksomhet for mestring og forebyggende tjenester.

I Re-tida lå sentralen i lokalene sammen med biblioteket, som den gang var på Brår. Nå blir det sammen med tREffpunktet på Brår.

– Jeg skal IKKE søke, nei

Etter at jobben til Anne Gro ble borte og frivillighetssentralen i Re var historie, starta hun å jobbe på SFO ved Røråstoppen skole. Det gjorde hun yrkeslivet ut, fram til hun ble pensjonist.

– Nå er jeg blitt 71 år og har IKKE tenkt til å søke, nei, sier Anne Gro og ler godt. Hun mener at hun har gjort sitt, gjennom 21 år som leder for en sentral som starta opp fra ingenting.

Nå har vi en fordel ved å lære av sentralen som en gang fantes her, mener Anne Gro: – Jeg er veldig glad for at det blir igjen, det er en gladnyhet jeg virkelig liker.

Noe fast for frivilligheten

Anne Gro håper de som styrer og steller lar frivilligsentralen leve denne gang, og hennes råd er: – Bare de som bestemmer ikke trur at hele verden retter seg opp, bare ved hjelp av frivillige.

Det er ikke bare å vri på ei kran, så spruter det frivillige og frivillighet ut. Dette er en «evig» jobb, og der er frivilligsentralen viktig som noe fast som kan fungere som en koordinator.

Nå søkes det etter en leder for den nye Frivilligsentralen. Hennes råd til «den nye Anne Gro Dahl» er å være nysgjerrig og glad i mennesker, da kommer du veldig langt som leder for en frivilligsentral.

