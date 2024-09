Her blir det folksomt til helga: Ingegerd regner med at det kommer opp mot 2.000 besøkende

– Alt i rute, rapporterer Ingegerd – sjøl om det så ut som et lite kaos da Re-daktøren var innom med en god bunke med ferske aviser to dager før det braker løs.

Men så har denne gjengen god rutine på å komme i mål før dørene åpner, det skal være litt armer og bein i innspurten, får ReAvisa fortalt. Overalt er det folk som stabler, sorterer og danderer.

Her blir det mye flott å få kjøpt, og vi tar neppe i når vi sier at her får du kjøpt det aller, aller, aller meste – noe for enhver smak.

2.000 loppe-gjester i løpet av helga

Søndag klokka 12.00 er det store høydepunktet med auksjon. Til denne auksjonen er det beste av det beste spart for å gå under hammeren. Spennende og gøy å være med på.

Loppe-general Ingegerd Holt Brattestå bekrefter at dugnadsgjengen er i rute. All inntekt fra loppemarkedet går til å drive det lokale voksenkoret VåRa-koret, som har eksistert siden 1970.

Ingegerd anslår at det vil komme opp mot 2.000 besøkende i løpet av helga, basert tidligere års besøkstall.

Loppemarked hele helga lang

Loppemarkedet arrangeres både lørdag 21. og søndag 22. september 2024. Stedet er Kulturhuset Elverhøy i Ramnes, og åpningstidene er lørdag fra klokka 10.00 til 16.00 og søndag fra klokka 10.00 til 15.00.

Det blir også åpen kiosk hele helga, forteller Ingegerd til ReAvisa.

I kiosken kan du også plukke med deg ReAvisa – helt gratis.

