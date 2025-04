– Akkurat som om de tenker på oss som driver med lokalrevy i Re, med alt det rare de driver med i Tønsberg

– I vårt kommunestyremøte, akkurat som i det ekte, skjer det mye rart og ganske uforståelig, forteller revysjefen: Vedtak fattes med et svært lykkehjul eller en runde med stein-saks-papir.

13 morofolk i alderen fra 20 til 66 år er klare for å lage litt lokalrevy-moro igjen, det skjer til helga med forestilling fredag 25. og lørdag 26. april 2025 på Fjellborg i Våle.

Revygjengen forteller at det er nok å ta tak i om dagen, både lokalt og ute i den store verden. – Det er akkurat som verden – og lokalpolitikken – forer oss med gode poenger.

Tenker og skriver revy året rundt

Revysjef Anniken Thuve-Ivarsson har med seg Mette Holte, Mathias Orerød Torheim, Lars Gøran Tjader, Lill Johanne Farstad, Pål-Arild Simonsen, Christian Østmann, Monica Rehn-Erichsen, Jacob Bærøtangen Revaa, Marit Prosvik, Marthe Langedrag og Kristoffer Holtung Hansen på scenen.

De holder egentlig på med revy hele året, sjøl om alt kulminerer i den ene april-helga hvert år. Etter sommerferien går de på å skrive, så setter de en deadline for skrivinga i løpet av vinteren, før de starter å øve inn nummer på seinvinteren og utover våren.

– Det er så mye som blir forandra på underveis, vi må jo oppdatere med aktuelle poenger fram mot forestilling, forteller revysjefen. Verden – og lokalpolitikken – har sjelden vært mer uforutsigbar enn nå, mener hun.

Realitetene slår innover Re

Ett av årets nummer har arbeidstittelen «kommunestyremøte i Tønsberg», Og dette er ett nummer som stadig blir oppdatert, etter hvert som realitetene slår inn over Re. – Det er som om de tenker på oss, med alt det rare de driver med i styre og stell i Tønsberg kommune. De serverer oss inspirasjon og gode poeng på et sølvfat.

Revysjef Anniken forteller om vedtak som fattes med et svært lykkehjul eller en runde med stein-saks-papir. – I vårt kommunestyremøte, akkurat som i det ekte, skjer det mye rart og ganske uforståelig.

Årets revy har for første gang ikke «Re» i tittelen, hvis ikke vi drar tittelen Brekkeåsen conference center (BCC) litt vel langt og skriver bREkkeåsen, da, poengterer revysjefen.

Sparker oppover – og innover

BCC viser hvordan man kan sentralisere stort sett alt og spare store penger, mener revygjengen. Og det er greit, så lenge alt blir sentralisert til Re og Brekkeåsen.

På BCC blir virkelig alt samla på ett sted: NAV, lege, spa, foodtruck, bar, husband, med mye mer – her snakker vi sentralisering og stordriftsfordeler, forklarer revysjef Anniken:

– Det ligger alltid et lite alvor bak humoren, vi har det moro med et slags budskap: Vi liker å sparke oppover. Og innover – til by’n.

– VELDIG lokalt

Det blir veldig lokalt, forteller Anniken, med trøkk på VELDIG: Det blir nevnt noen lokale navn, og trur’u ikke Re-daktøren og ReAvisa er nevnt også – hvert fall sånn som revyen så ut til å bli tidlig i øvingsfasen.

– Du ska’kke stikke nesa di så langt fram før du er aktuell nok til å bli nevnt i en lokalrevy i Re, blir vi fortalt. Det er god stemning og årets revy blir knadd og elta og forandra på underveis som det øves.

Ofte har revygjengen brukt ReAvisa til å etterlyse snåle ting de skulle ha bruk for som rekvisitter. Vi kommer på stående fot på ting som en utstoppa bever og et vannklosett.

Overskudd til Fjellborg

I år er det ingen rare rekvisitter som skal etterlyses, bare noe så vanlig som mygger. Ikke insektet mygg, men mygger til å feste på revyskuespillerne for å fange opp tale.

Det å leie inn lydutstyr er dyrt, så hvis noen har en god deal å komme med, så er revygjengen glade. De vil ha inn et best mulig overskudd, for det går til en god sak.

Revygruppa Sceneskrekk er en del av Våle ungdomslag og alt overskudd av revyen går til drift og vedlikehold av forsamlingslokalet Fjellborg i ungdomslagets eie.

Familieforestilling fredag

Det blir førpremiere fredag 25. april med familieforestilling og så pub etterpå, så blir det premiere lørdag 26. april med premierefest og bar utover kvelden. Lørdag-forestillingen anbefales ikke for hele familien.

Billetter er i salg på Ticketco, det er første gang revygruppa selger billetter på denne måten. Tidligere har det blitt gjort på vipps til revyfolket, og erfaringene er at det ble for fullt på Fjellborg.

– I år blir det lagt ut et fast antall billetter til to forestillinger og dett er dett. Så folk bør sikre seg billett hvis de vil være sikre på å få med seg dette.

Flere år med utsolgt

Revysjef Anniken forteller at de har har hatt et luksusproblem med utsolgt og vel så det tidligere år, der publikum har sitti helt oppi bardisken i naborommet for å få plass til alle.

Det har blitt lånt stoler av Elverhøy i Ramnes og andre lokaler rundt om, og det ble nok alt for fullt. – Vi vil at det skal bli litt mer komfortabelt og det veit vi det blir nå.

– Vi har lagt ut et på forhånd fastsatt antall billetter, og er det utsolgt så er det utsolgt. Vi håper på og regner med to utsolgte kvelder.

