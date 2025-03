Hurra Torpedo gjør comeback – med hvitevarer fra Re

De kan velge og vrake i millioner av hvitevarer, på leit etter passende «instrumenter» hos Revac. Til sommeren slår de seg løs på Tons of Rock – med kasserte hvitevarer fra Re.

Makan til presseoppbud har vi vel ikke sett i Re siden kongebesøket for 13 år siden? – Vi hadde vel egentlig regna med ReAvisa, og kanskje Tønsbergs Blad. Men dette presseoppbudet hadde vi ikke drømt om, forteller Revac-representantene til ReAvisa:

NRK, TV2, Dagbladet og kanskje også VG var på plass. I tillegg til produksjonsselskap som lager diverse dokumentarer og egne folk som lager innhold til Revac sine egne plattformer. Og Tønsbergs Blad og ReAvisa.

Se Hurra Torpedo på hvitevare-jakt i Re:

Anledningen var at Revac fikk besøk av Hurra Torpedo på «instrument»-jakt, de spiller på hvitevarer og gjør et comeback i sommer på Tons of rock. Der skal de spille på hvitevarer levert fra Re.

Nøye utvalgte hvitevarer, etter spesifikke kriterier, sirlig valgt ut og satt fram av en kjent kultur-ildsjel her i bygda, som jobber på Revac som innkjøpsleder: Thomas Stange.

Godt kjent som PR-sjef og grisekokk under Revårock-festivalene på kubeitet i Fon, til sommeren i Foynhagen på Tønsberg-brygga – for lengst utsolgt.

På leit etter perfekt akustikk

– Det er veldig stas, da, forteller Stange, som har finni fram alt det de foretrekker: Gamle platetopper, ikke sånn moderne induksjonsgreier, toppmata vaskemaskiner – og de er det ikke så mange av lenger.

Stange åpner opp svære sidedører på en konteiner og Hurra Torpedo-gutta sperrer opp øynene: En akkurat passe stor fryser med perfekt akustikk.

En annen er helt grei, så den kan funke som øvingsfryser. – Men få bort det integrerte svineriet der, peker Egil Hegerberg og grøsser.

– Revetal sitt operabygg!

Det skal være gammelt og godt, ikke noe moderne tull. – Det er ikke så lett å orientere seg, forteller Egil, best kjent som Bare Egil, om de gedigne forholdene på Revac. Millioner av sanerte hvitevarer er på tur inn her.

– Dere burde hatt en app med oversikt over brukbare hvitevarer å spille på, mener Hurra Torpedo-gutta, før de tenker seg om og kommer fram til at markedet neppe er så fryktelig stort.

Om Re og Revac forteller de at de ikke kjenner til Re, men de er fulle av begeistring over Revac – en signalbygg, bygd som en fryseboks, – Revetal sitt operabygg!

Miljø-saneres og gjenvinnes

Det var tirsdag 25. mars 2025 at Hurra Torpedo, bestående av Egil Hegerberg, Kristopher Schau og Aslag Guttormsgaard var hos Revac sitt gjenvinningsanlegg for å plukke hvitevarer til sin comebackkonsert under Tons of rock.

De har et samarbeid med RENAS, som håndterer produsentansvar for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier. Revac er et av gjenvinningsanleggene som RENAS bruker.

Hvitevarene blir miljøsanert før de blir slått på av bandet, og transporteres tilbake til anlegget for gjenvinning etter konserten på sommerens Tons of rock-festival.

