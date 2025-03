Kommunedirektøren vil utrede eiendomsskatt

Kommunedirektørens ledergruppe har vedtatt flere innsparingstiltak, og det skal utredes eiendomsskatt i Tønsberg kommune. Seinest i budsjettmøtet på tampen av fjoråret ble en slik utredning stemt ned av et stort flertall i kommunestyret.

– Målet om å spare 286 millioner kroner innen utgangen av 2028 står fast, men vi må ta en større del av kuttet allerede i år, sier Mette Vikan Andersen i ei pressemelding torsdag 27. mars 2025 (ekstern lenke).

Kutt var varsla, og det ble også varsla at de må komme kjappere enn først forventa. Spesielt lavere skatteinngang skaper trøbbel, sjøl om kommunen brukte mindre penger enn budsjettert i fjor førte svikt i skatteinntekter til at kommunen likevel måtte bruke av sparepengene – det vil si fond.

Innfører innsparingstiltak raskere enn planlagt

– Det betyr at vi har mindre sparepenger å tære på, og vi må regne med lavere skatteinntekter også i åra som kommer. Dermed må vi gjennomføre innsparingstiltakene raskere enn planlagt, sier Mette Vikan Andersen.

I omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi» var det i utgangspunktet lagt opp til å redusere kommunens utgifter med 36,5 millioner kroner i 2025. Nå er innsparingskravet for året økt til 96 millioner kroner.

– Vi skal altså spare inn 60 millioner kroner mer enn planlagt i 2025. Det blir igangsatt prosesser innenfor alle kommunalsjefområdene for å finne ut hvordan man kan redusere kostnadene allerede i år.

Størst kutt i kultur og samfunnsutvikling

Det største enkeltgrepet er å redusere rammen til kultur og samfunnsutvikling med 20 millioner kroner. Også oppvekst og læring får redusert sine rammer, kommunedirektøren vil hente til sammen fem millioner kroner fra barnehagene og virksomhet barn og unge.

Kommunedirektørens ledergruppe har også vedtatt å inndra 10 millioner av det virksomhetene mottar av sykepengerefusjoner fra NAV i løpet av året.

Ledergruppa har også vedtatt flere mindre innsparingstiltak som vil ha umiddelbar effekt i 2025.

– Trist, men helt nødvendig

Det dreier seg blant annet om avlyst sommerfest og julearrangement for ansatte i år, en besparelse på til sammen 200.000 kroner. Ansatte som ønsker te eller kaffe på jobb må betale en egenandel framover.

– Jeg syns det er trist at vi må gjennomføre slike tiltak, men dette kan utgjøre en besparelse på rundt 1,5 millioner kroner i år, sier kommunedirektøren.

I år blir det heller ikke rom for julegaver til ansatte eller fruktkurver på kontorene. – Vi er i en situasjon der vi rett og slett er nødt til å sette på alle bremsene.

Vil utrede eiendomsskatt

Sjøl om kommunedirektørens ledergruppe har identifisert tiltak som representerer en samlet besparelse på 36,7 millioner kroner i 2025, gjenstår det fortsatt 23,3 millioner kroner for å komme i mål.

– Nå er det prosesser på gang i alle kommunalsjefenes ledergrupper, der virksomhetslederne blir bedt om å finne måter å redusere kostnadene på. Kommunalsjefene skal legge frem disse tiltakene innen 1. mai, slik at vi kan legge fram en sak til politisk behandling i juni.

Kommunedirektørens ledergruppe vil også se på mulighetene for salg av eiendom, og de vil utrede eiendomsskatt. Dette vil øke inntektene til kommunen, men et forslag om en slik utredning ble nedstemt av et stort flertall i kommunestyret så seint som på tampen av fjoråret.

Nedbemanning vil være nødvendig

Kommunens økonomiske situasjon gjør at en nedbemanning vil være nødvendig for å møte organisasjonens krav til innsparing. En kartlegging av oppgaver som løses på områdene, samt kompetansen som kreves for å løse disse, er på gang.

Det er satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide en plan for nedbemanning som skal ivareta ansatte, deres rettigheter og arbeidsmiljøet i prosessen.

Gruppa skal utarbeide forslag til prosess med kartlegging av oppgaver og kompetanse, kommunikasjonsplan og en eventuell risikovurdering.

