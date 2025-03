Enstemmig vedtak: – Punktum for en vanskelig sak

Lars Jensen er nyvalgt leder, – jeg har trua, med en veldig motivert gjeng.

Aldri før har flere møtt opp på årsmøtet til Kulturhuset Elverhøy, etter at det ble invitert til et åpent årsmøte. Rundt 50 var tilstede, av dem 39 stemmeberettigede. Det vanlige har vært 8 – 10 tilstede.

Den store diskusjonen var ekskludering-saken, der den ekskluderte på vei inn til årsmøtet forteller til ReAvisa at han ikke vil ha bilde eller navn i avisa: – Nei, det er nok nå. Vi må bli ferdig med dette. Ikke noe navn eller bilde.

Enstemmig vedtatt

Hele salen var enige om å skvære opp. Men veien fram ble lang og tidkrevende, med mye diskusjon og massevis med kritikk av det avtroppende styret. Kulturhuset Elverhøy-medlem Heming Olaussen tok ordet fra salen og fikk gehør for et forslag til vedtak:

Konflikten mellom styret og den ekskluderte burde vært løst i minnelighet, eksklusjonen trekkes tilbake. Et tillegg ble foreslått av Alfred Ringdal om å gi en uforbeholden unnskyldning.

Dette forsonende forslaget ble vedtatt av et enstemmig årsmøte, før valg av nytt styre – der gikk valgkomiteens forslag gjennom uten benkeforslag.

Styret ba om unnskyldning

Det betyr at Lars Jensen er ny leder. Han overtar vervet etter Knut Høydal, som går av som styreleder og ut av styret etter å ha vært styreleder helt siden foreninga Kulturhuset Elverhøy ble etablert for 11 år siden.

Det var som en redningsaksjon for å beholde det nå 111 år gamle forsamlingslokalet som en møteplass i bygda. Knut ble takket av med gode ord om sin innsats pluss en blomst fra påtroppende leder. Flere blomster og gode ord ble delt ut avslutningsvis.

Som en følge av vedtaket reiste en etter en fra styret seg og sa unnskyld til den ekskluderte, som ikke lenger er ekskludert. Påtroppende leder Lars Jensen sier at dette setter et punktum for en vanskelig sak.

Kveldsmat ble nærmere nattmat

Årsmøtet kom likevel ikke helt i mål: Flere forslag til vedtektsendringer vil bli tatt opp på et nytt årsmøte, enten det blir et ekstraordinært årsmøte eller neste års årsmøte. Det vil en egen vedtekt-komite ta seg av, før et nytt årsmøte kan stemme over forslagene som skal utarbeides, etter flere innspill på kveldens årsmøte.

Mens resten av årsmøtet gikk sin gang, nærmere tre og en halv time langt, alt i alt. Det var i kjent Elverhøy-stil lagt opp til kveldsmat etter årsmøtet: Brødskiver med pålegg.

Det ble kanskje mer i nærheten av nattmat? Årsmøtet ble avslutta nærmere klokka halv elleve på kvelden.

«Megler» i konflikten

– Vi er alle voksne mennesker, og det er fint at vi klarer å samle oss, sier forslagsstiller Heming Olaussen om vedtaket der eksklusjonen ble oppheva og en unnskyldning ble gitt.

Etter at vedtaket hadde fått enstemmig tilslutning, sa ordstyrer: – En veldig god avslutning på denne saken – alle håper vel, uansett hva vi har ment, at vi kan la det være med dette nå.

Årsmøtet valgte Tale Haugan som ordstyrer, hun jobber i Frilynt, en landsdekkende hovedorganisasjon som Kulturhuset Elverhøy er medlem i. Hun har blitt kontakta av begge sider i konflikten, og fikk en slags megler-rolle.

Store følelser i sving

Frilynt-representanten stilte som en objektiv part. Det er langt ifra første gang hun har fått denne rollen for en medlemsorganisasjon, men i denne saken har det vært veldig vanskelig, forteller hun til ReAvisa:

– Frilynt har ingen annen agenda enn å prøve å hjelpe til å nøste opp i konflikten, være nøytral, gi råd, forteller hun:

– Men her, i denne saken, har det vært vanskelig å bli oppfatta som nøytral – det er så store følelser i sving.

Kan gå videre

– Så ja – jeg har tatt «megler»-rollen før, men aldri før opplevd et så stort engasjement som i denne saken. Desto bedre at alle kan enes om et vedtak som gjør at et nytt styre kan gå videre.

Oppfordringa har hele veien vært å snakke sammen, men her har partene helt tydelig ikke klart det, fortalte Tale til ReAvisa i forkant av møtet: Håpet var at årsmøtet kunne være arena for å legge konflikten bak seg.

Det nye styret består av leder Lars Jensen, med følgende styremedlemmer valgt for to år: Frank Wedde, Suzanne Lie Jacobsen og Bjørnar Gudbjørnsrud. Følgende styremedlemmer var ikke på valg i år: Sindre Gade Johnsen, Ingegerd Holt Brattestå og Jørgen Kjærås Løvik.

